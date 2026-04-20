Με καθυστέρηση άρχισαν τα μαθήματα τη Δευτέρα στο Λύκειο της Πόλης Χρυσοχούς καθώς άγνωστοι προχώρησαν σε δολιοφθορά, μπλοκάροντας τις κλειδαριές σε περισσότερες από δέκα αίθουσες διδασκαλίας στο Λύκειο της Πόλης Χρυσοχούς, τοποθετώντας ξύλα και οδοντογλυφίδες στο εσωτερικό τους, με τον πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Πόλης Χρυσοχούς Παύλο Χαραλαμπους να δηλώνει στο ΚΥΠΕ ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί μελέτη για την εγκατάσταση συστήματος καμερών ασφαλείας, με την προκήρυξη προσφορών να αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο κ. Χαραλάμπους άμεση ήταν η κινητοποίηση της Σχολικής Εφορείας Πόλης Χρυσοχούς, με λειτουργούς της να επεμβαίνουν επιτόπου προκειμένου να αντικαταστήσουν τις κατεστραμμένες κλειδαριές. Με τη συνδρομή συντηρητή του σχολείου, οι αίθουσες άνοιξαν και η εκπαιδευτική διαδικασία ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση, πρόσθεσε.

Ο κ. Χαραλάμπους εξήγησε ότι παρόμοια περιστατικά παραβατικότητας καταγράφονται κατά καιρούς, κυρίως σε περιόδους που τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Όπως σημείωσε, ενημερώθηκε από τον Λυκειάρχη για το συμβάν, ο οποίος διαπίστωσε ότι οι κλειδαριές σε αίθουσες του πρώτου και δεύτερου ορόφου είχαν σκόπιμα μπλοκαριστεί.

«Αποστείλαμε άμεσα προσωπικό μαζί με τον συντηρητή του σχολείου ώστε να ανοίξουν οι αίθουσες και να εισέλθουν οι μαθητές», ανέφερε.

Ο κ. Χαραλάμπους υπογράμμισε ότι η Σχολική Εφορεία λαμβάνει ήδη μέτρα πρόληψης, όπως η ενίσχυση των περιπολιών στους σχολικούς χώρους. Παράλληλα, επεσήμανε ότι τα κτήρια των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης στην περιοχή Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου βρίσκονται σε ενιαίο χώρο μεγάλης έκτασης, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη επιτήρησή τους.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στα επόμενα βήματα για ενίσχυση της ασφάλειας, σημειώνοντας ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί μελέτη για την εγκατάσταση συστήματος καμερών ασφαλείας. Όπως ανέφερε, «εντός της επόμενης εβδομάδας ολοκληρώνεται η διαδικασία των προσφορών, ώστε να προχωρήσει άμεσα η τοποθέτηση καμερών και στα τρία εκπαιδευτήρια».

«Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών μονάδων, ιδιαίτερα σε περιόδους που παραμένουν κλειστές, με τις αρχές να καλούνται να εντείνουν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας», κατέληξε ο κ. Χαραλάμπους.

Πηγή: ΚΥΠΕ