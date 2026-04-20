Με αμερικανική χρηματοδότηση, η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρεί στην αναβάθμιση καίριων στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ενισχύοντας τον ρόλο της ως ασφαλούς καταφυγίου και ανθρωπιστικού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press.



Στο επίκεντρο των έργων βρίσκονται η ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» και η αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», οι οποίες αναμένεται να αποκτήσουν νέες υποδομές για την υποστήριξη επιχειρήσεων εκκένωσης και ανθρωπιστικών αποστολών από εμπόλεμες ζώνες της Μέσης Ανατολής.

Ειδικότερα, στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης», η οποία απέχει μόλις 229 χιλιόμετρα από τις ακτές του Λιβάνου, προβλέπεται η κατασκευή νέου ελικοδρομίου με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ (EUCOM). Το ελικοδρόμιο θα μπορεί να εξυπηρετεί μεγάλα μεταγωγικά ελικόπτερα τύπου Chinook για τη μεταφορά εκκενωμένων από περιοχές κρίσης.

Την ίδια ώρα, στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στη νοτιοδυτική Κύπρο, σχεδιάζεται επέκταση με νέο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών, ώστε βαρέα στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη που συμμετέχουν σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις να μπορούν να ανεφοδιάζονται και να συντηρούνται ταχύτερα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Εθνικής Φρουράς, Αντισυνταγματάρχη Πάρη Σαμούτη, τα δύο έργα εντάσσονται σε ευρύτερο πρόγραμμα αναβαθμίσεων, με τις εργασίες να αναμένεται να αρχίσουν το επόμενο έτος. Το ακριβές ύψος της αμερικανικής χρηματοδότησης δεν έχει ακόμη καθοριστεί, ωστόσο, όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ έχουν ήδη διαθέσει 500.000 ευρώ για την εκπόνηση αναπτυξιακού σχεδίου που θα προσδιορίσει το συνολικό κόστος της επέκτασης της αεροπορικής βάσης.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η στενότερη συνεργασία Κύπρου–ΗΠΑ θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς πριν από μία δεκαετία, όταν η Λευκωσία εγκατέλειψε σταδιακά τη μακρόχρονη πολιτική των ίσων αποστάσεων και στράφηκε πιο καθαρά προς τη Δύση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος, από την ανάληψη των καθηκόντων του το 2023, προβάλλει συστηματικά τη γεωγραφική θέση της Κύπρου ως κρίσιμο πλεονέκτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναδεικνύοντας το νησί σε γέφυρα διπλωματικής, οικονομικής και ανθρωπιστικής στήριξης προς μια ταραγμένη Μέση Ανατολή.

«Ως συνειδητός και υπεύθυνος εταίρος, η Κύπρος παραμένει ένα αξιόπιστο και ασφαλές λιμάνι», είχε δηλώσει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τον περασμένο Δεκέμβριο.

Το ρεπορτάζ σημειώνει ακόμη ότι στο παρελθόν οι ΗΠΑ βασίζονταν κυρίως στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο για τις περιφερειακές τους επιχειρήσεις. Ωστόσο, η αναβάθμιση των κυπριακών υποδομών δημιουργεί πλέον επιπρόσθετες επιλογές τόσο για την Ουάσιγκτον όσο και για ευρωπαϊκές χώρες με αυξημένο ενδιαφέρον στην περιοχή, όπως η Γαλλία.

Η Κύπρος έχει ήδη αξιοποιήσει τον ρόλο αυτό σε περιόδους κρίσης. Τον Απρίλιο του 2023 αποτέλεσε διαμετακομιστικό σταθμό για τον επαναπατρισμό υπηκόων τρίτων χωρών από το Σουδάν, ενώ το 2025 λειτούργησε εκ νέου ως ενδιάμεσος σταθμός για πολίτες που αποχωρούσαν από το Ισραήλ, αλλά και για Ισραηλινούς που επέστρεφαν στη χώρα τους.

Παράλληλα, το 2024 ενεργοποιήθηκε ο θαλάσσιος ανθρωπιστικός διάδρομος «Αμάλθεια» για τη μεταφορά χιλιάδων τόνων βοήθειας προς τη Γάζα, αρχικά απευθείας και στη συνέχεια μέσω του ισραηλινού λιμανιού του Ασντόντ.

Σύμφωνα με τον κ. Σαμούτη, πέραν του νέου ελικοδρομίου, η ναυτική βάση θα αποκτήσει και αναβαθμισμένες λιμενικές εγκαταστάσεις ικανές να φιλοξενούν μεγαλύτερα πολεμικά πλοία, όπως φρεγάτες, που θα μπορούν να προσφέρουν αντιαεροπορική κάλυψη μέσω ραντάρ και πυραυλικών συστημάτων κατά την άφιξη και αναχώρηση μεταγωγικών ελικοπτέρων.

Την ίδια στιγμή, στην αεροπορική βάση προγραμματίζεται να λειτουργήσει και νέο περιφερειακό κέντρο συντονισμού πυρόσβεσης, με στόχο τη στήριξη γειτονικών χωρών της Μέσης Ανατολής στην αντιμετώπιση μεγάλων πυρκαγιών. Τα εγκαίνια του κέντρου αναμένονται τον επόμενο μήνα.

«Η Κύπρος παραμένει μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εθνικής Φρουράς, επαναλαμβάνοντας τη φράση που έχει υιοθετήσει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.



