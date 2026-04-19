Σήμερα το μεσημέρι μέλη και φίλοι των δρομικών ομάδων «sea legs run» και «team runnins» απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη του 27χρονου Dex, Stanley ο οποίος έχασε τη ζωή του στην τραγωδία στη Γερμασόγεια.

Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός κάτω από τα ερείπια της πολυκατοικίας όπου διέμενε, μετά την κατάρρευση του κτιρίου το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου.

Μέσα από μια συμβολική διαδρομή, όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν, αλλά και άλλοι πολίτες, τίμησαν τη μνήμη του.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση, «ο σημερινός αγώνας ήταν για σένα, αδελφέ. Ο καθένας είχε τον δικό του λόγο να βρίσκεται εδώ, αλλά σήμερα τρέξαμε όλοι για σένα».

