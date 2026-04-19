Η ανησυχία και η ανασφάλεια που επικρατούν μετά το τραγικό συμβάν του περασμένου Σαββάτου στην Γερμασόγεια, αποτυπώνονται πλέον και στους τοίχους πολυκατοικιών, όπου έχουν αναρτηθεί προειδοποιητικές ανακοινώσεις με την ένδειξη «ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ».

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αντιδήμαρχος Γερμασόγειας, Χρίστος Παπαμιχαήλ, πρόκειται για ορθή τακτική, ωστόσο προκύπτει ένα ουσιαστικό ερώτημα. Τι γίνεται στην πράξη;

Διαβάστε επίσης: 1.300 επικίνδυνα κτήρια και κενά στην ασφάλεια

Σημειώνει πως «ακούμε δηλώσεις από τον αρμόδιο Υπουργό και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικών ότι υπάρχουν εργαλεία και διαδικασίες. Το ερώτημα όμως είναι απλό. Μπορούν αυτά να εφαρμοστούν άμεσα; Υπάρχει μηχανισμός που να λειτουργεί στην πράξη;».

Τονίζει ότι δέχεται ήδη τηλεφωνήματα από πολίτες, που «βρίσκονται ξαφνικά μπροστά σε μια κόλλα στην πόρτα τους».