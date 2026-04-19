Η τραγωδία στη Γερμασόγεια, με την κατάρρευση πολυκατοικίας που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά την πιο σκληρή επιβεβαίωση ενός προβλήματος που εδώ και χρόνια καταγράφεται χωρίς ν’ αντιμετωπίζεται ουσιαστικά. Τα δεδομένα που προκύπτουν, καταδεικνύουν ότι το συγκεκριμένο κτήριο είχε ήδη χαρακτηριστεί επικίνδυνο πριν από την κατάρρευση, ενώ είχαν προηγηθεί σχετικές ειδοποιήσεις προς τους ιδιοκτήτες, χωρίς να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα που θα απέτρεπαν την τραγική κατάληξη.

