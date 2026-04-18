Υπενθυμίζεται ότι είναι σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση, η οποία αναμένεται να εξασθενήσει το Σάββατο (18/4) η ώρα 18:00 μ.μ.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:



Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη μέχρι την Κυριακή.



Απόψε, τοπικά αυξημένες νεφώσεις, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά και στα βόρεια. Αργότερα, αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη, κυρίως στα εσωτερικό και στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και αρχικά, παροδικά στα παράλια, μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί αργότερα, γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 13 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Αύριο, αρχικά, τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά και βόρεια, ενώ αργότερα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται και πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό , τα ανατολικά και τα νοτιοανατολικά παράλια, γύρω στους 20 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Αύριο βράδυ θα παρατηρούνται αρχικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ αργότερα ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως βορειοδυτικοί ως βόρειοι ασθενείς 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.



Τη Δευτέρα, τοπικά αυξημένες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές ώρες, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, στα ορεινά και νοτίως του Τροόδους. Την Τρίτη και την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, που την Τετάρτη δεν αποκλείεται δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά.



Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο τη Δευτέρα και μη αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Τετάρτη, παραμένοντας λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.



Διαβάστε επίσης: Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος - Βροχή «καταρράκτης» στη Σκαρίνου (ΒΙΝΤΕΟ)