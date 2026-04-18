Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης και έντονη βροχόπτωση στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Λευκωσίας, στο ύψος της Σκαρίνου, προκάλεσε δυσκολίες στην οδική κυκλοφορία στο σημείο, αλλά και σε άλλες τοποθεσιές στην Κύπρο.





Εξάλλου, η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, ενώ προτρέπονται οι οδηγοί οχημάτων να κινούνται με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.





