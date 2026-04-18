Έντονες βροχοπτώσεις που σημειώνονται γύρω στις 12.00 το μεσημέρι του Σαββάτου, καθώς και οι αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης, επηρεάζουν την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο διαφόρων περιοχών.

Σε περιοχές κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου Πάφου-Λεμεσού, σε Πάφο και Λεμεσό, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, καθώς και της συγκέντρωσης σκόνης, η ορατότητα για τους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων είναι περιορισμένη, ενώ σε σημεία των δρόμων, καθώς και στον αυτοκινητόδρομο, παρουσιάζεται ροή και συσσώρευση νερού, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να είναι ολισθηρό.

Περιορισμένη σημαντικά είναι η ορατότητα για τους οδηγούς και στο οδικό δίκτυο των περιοχών μεταξύ Μονιάτη και Τροόδους, λόγω πυκνής ομίχλης, και σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, ενώ προτρέπονται οι οδηγοί οχημάτων να κινούνται με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.