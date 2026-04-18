Σοβαρό επεισόδιο αφρικανικής σκόνης πλήττει την Κύπρο τις τελευταίες ώρες.

Σε όλους τους σταθμούς μέτρησης τα επίπεδα ρύπανσης είναι στο κόκκινο. Όπως αναφέρεται στο δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη μέχρι και την Κυριακή.

Στις 12:00, τα επίπεδα ρύπανσης με ανώτατο όριο ασφαλείας για την ανθρώπινη υγεία τα 50 μg/m3 ήταν:

Παραλίμνι: 630 μg/m3

Ορμήδεια: 704 μg/m3

Βασιλικό: 695 μg/m3

Λεμεσός: 589 μg/m3

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου: 398 μg/m3

Λάρνακα: 696 μg/m3

Πάφος: 260 μg/m3

Και Λευκωσία: 709 μg/m3.