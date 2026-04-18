Στις 101 αυξήθηκαν οι μολυσμένες μονάδες, ενώ κρούσμα αφθώδους πυρετού εντοπίστηκε σε ένα ακόμα χοιροστάσιο, σύμφωνα με ενημέρωση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Όπως αναφέρουν, οι δειγματοληψίες από τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εντός των μολυσμένων κτηνοτροφικών περιοχών, οι ιχνηλατήσεις, και οι εργαστηριακές εξετάσεις συνεχίζονται.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα μια (1) θετική μονάδα αιγοπροβάτων, στη Δρομολαξιά – Μενεού, μια (1) θετική μονάδα βοοειδών στο Γέρι, και ένα (1) χοιροστάσιο στο Παλιομέτοχο, φτάνοντας έτσι, στις 101 μολυσμένες μονάδες.

Συγκεκριμένα, 13 μονάδες βοοειδών (9 Λάρνακα και 4 Λευκωσία), 86 μονάδες αιγοπροβάτων (62 στη Λάρνακα και 24 στη Λευκωσία), 2 χοιροτροφικές μονάδες στη δυτική Λευκωσία, Παλιομέτοχο.

Επίσης, αναφέρουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, συνεχίζονται επίσης οι διαδικασίες εκτίμησης και θανατώσεις των ζώων σε Λευκωσία και Λάρνακα.

Η δεύτερη φάση του εμβολιασμού βοοειδών έφτασε στο 73,5% και στα αιγοπρόβατα στο 58,5% του ζωικού πληθυσμού αντίστοιχα. Όσον αφορά τους χοίρους έχουν εμβολιαστεί μέχρι στιγμής το 94,73% των μονάδων που βρίσκεται εντός μολυσμένων περιοχών των 3 και 10 Km.

