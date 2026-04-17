Την ανάγκη τήρησης σε απόλυτο βαθμό και στο 100% των μέτρων βιοασφάλειας υπογραμμίζει, μετά και την προσβολή χοίρων με αφθώδη πυρετό, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Χοιροτρόφων, Πέτρος Καϊλάς, τονίζοντας ότι αυτό σημαίνει πως "οι μονάδες κρατούν κλειστές τις πόρτες και δεν μπαίνει κανένας σε αυτές".

Η προσβολή από αφθώδη πυρετό χοίρων σε μονάδα που βρίσκεται «στο πουθενά» επιβεβαιώνει το χειρότερο σενάριο και πως ο παραμικρός εφησυχασμός και η χαλάρωση των μέτρων θα φέρουν ολέθρια αποτελέσματα, είπε ο κ. Καϊλάς μιλώντας στο ΚΥΠΕ.

Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με την προσβολή των ζώων στο συγκεκριμένο χοιροστάσιο, είπε ότι για τα αίτια μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή εικασίες.

Εξήγησε ότι δεν υπάρχει διαδικασία μεταφοράς χοίρων από τα κατεχόμενα, ώστε να υπερισχύει η εκδοχή ότι η προσβολή οφείλεται σε μεταφορά του ιού από τις κατεχόμενες περιοχές.

Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι δεν υπήρξε δέουσα προσοχή και εξονυχιστική απολύμανση στα οχήματα των ζωεμπόρων, κατά τις μεταφορές αμνοεριφίων για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της αγοράς σε σφάγια το Πάσχα, και τα οχήματα που μετέφεραν τα αμνοερίφια στη συνέχεια παρέλαβαν χοίρους από το χοιροστάσιο, μεταφέροντας έτσι τον ιό, επεσήμανε.



Πηγή: ΚΥΠΕ