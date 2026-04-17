Μείωση 20% στη ζήτηση αμνοεριφίων σημειώθηκε το Πάσχα λόγω φόβου των καταναλωτών μετά τα κρούσματα αφθώδους πυρετού, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κρεοπωλών Κώστας Λειβαδιώτης, που εκφράζει έντονη ανησυχία για την εξάπλωση του ιού και σε χοιροτροφική μονάδα.

Ο κ, Λειβαδιώτης ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι στο χοιρινό κρέας υπάρχει πλεόνασμα και πως το Πάσχα έμειναν απούλητα αμνοερίφια.

«Οι φόβοι εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού και σε χοιροστάσια επιβεβαιώθηκαν με τον εντοπισμό του ιού στο χοιροστάσιο, στην περιοχή του Παλιομετόχου», προκρίνοντας το ακόμα χειρότερο σενάριο, είπε προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε αναμονή «να δούμε τι θα γίνει με την εξάπλωση του ιού».

Οι επιτηρούμενες περιοχές αυξάνονται, παρατήρησε και πρόσθεσε ότι πρόκειται «για ένα μεγάλο αγώνα του οποίου την κατάληξη αγνοούμε», παρομοιάζοντας την κατάσταση με «μια φωτιά που ξεσπά, καίει και δεν σβήνει».

Η πορεία ελέγχου της νόσου, είπε ο κ. Λειβαδιώτης, επηρέασε πάρα πολύ την αγορά κρέατος, όσον αφορά την προμήθεια, τη διακίνηση, την ψυχολογία των καταναλωτών, οι οποίοι μείωσαν την κατανάλωση κατά 20%, προσθέτοντας ότι η μείωση στη ζήτηση φάνηκε στη αγορά αμνοεριφίων το Πάσχα.

Εξήγησε ότι παρά το γεγονός ότι η σφαγή αμνοεριφίων ήταν μειωμένη, σφάγια έχουν μείνει απούλητα, προσθέτοντας ότι «οι πωλήσεις αμνοεριφίων ειδικά το Μεγάλο Σάββατο ήταν αποκαρδιωτικές».

Ερωτηθείς εάν παρατηρήθηκε οι καταναλωτές να στράφηκαν σε εισαγόμενα κρέατα προκειμένου να διασκεδάσουν την ανησυχία τους σε σχέση με τα εγχώρια προϊόντα κρέατος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κρεοπωλών είπε ότι οι τακτικές εισαγωγές κρέατος είναι ανεξάρτητες και δεν σχετίζονται με την επάρκεια κρέατος από Κύπριους κτηνοτρόφους, καθώς επάρκεια υπάρχει.

Πρόσθεσε ότι στο χοιρινό κρέας υπάρχει πλεόνασμα και ότι το πρόβλημα στην αγορά κρέατος είναι ο φόβος των καταναλωτών, που παρά το γεγονός ότι ο ιός δεν βλάπτει τον άνθρωπο, εντούτοις επηρεάζει την ψυχολογία.

Δεν μπορεί κανένας να προβλέψει την πορεία της νόσου, καθώς ο ιός μπορεί να μεταφέρθηκε από ένα αυτοκίνητο που δεν απολυμάνθηκε δεόντως και μετέφερε ζώα από μολυσμένη περιοχή στο σφαγείο, συνέχισε, προσθέτοντας ότι στην περιοχή του Παλιομετόχου όπου εντοπίστηκε το κρούσμα υπάρχουν άλλα δύο χοιροστάσια.

Πηγή: ΚΥΠΕ