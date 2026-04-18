Τον θάνατο του 39χρονου Αγγλοκύπριου Στέφανου Τσιρπή σε τροχαίο δυστύχημα στο Hatfield του Ηνωμένου Βασιλείου, γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο δημοσιογράφος Βάσος Χριστοφόρου.

Σύμφωνα με τα όσα δημοσιοποιήθηκαν, η Αστυνομία του Hertfordshire έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου άνδρα, κατοίκου Hertford, ο οποίος έχασε τη ζωή του την Τετάρτη, 1η Απριλίου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας στην περιοχή Bishops Rise, στο Hatfield, όταν η μοτοσικλέτα μάρκας Yamaha που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό του.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 50χρονου οδηγού του οχήματος, ως υπόπτου για πρόκληση θανάτου λόγω επικίνδυνης οδήγησης.

Ο Στέφανος Τσιρπής ήταν παιδί δεύτερης γενιάς Αγγλοκυπρίων. Πατέρας του είναι ο Κυριάκος Τσιρπής, καταγόμενος από τον Άγιο Σέργιο Αμμοχώστου, γνωστός στην παροικία για τη δράση του, μεταξύ άλλων ως συνιδρυτής του Cypriot Golf Association και ιδρυτικό μέλος του παροικιακού σωματείου της Ανόρθωσης, ενώ μητέρα του είναι η Γιώτα Τσιρπή.

Ήταν παντρεμένος με τη σύζυγό του Λίζα, ενώ φίλοι και γνωστοί τον αποχαιρετούν με συγκινητικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για έναν αφοσιωμένο σύζυγο, ευγενικό και πάντα πρόθυμο να βοηθήσει.

Λεπτομέρειες για την κηδεία του αναμένεται να ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση προς οποιονδήποτε ενδεχομένως να έχει πληροφορίες ή σχετικό οπτικό υλικό από το δυστύχημα, να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

