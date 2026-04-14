Έκκληση προς το κοινό για παροχή πληροφοριών, μαρτυριών και καταγραφών από κάμερες οχημάτων απευθύνει η Βρετανική Αστυνομία, μετά από θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Hatfield, αναφέρει η Παροικιακή.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν στις 3:12 το απόγευμα της Τετάρτης 1ης Απριλίου, έπειτα από αναφορές για σοβαρή σύγκρουση στη λεωφόρο South Way. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας, ασθενοφόρα και η πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ εφαρμόστηκαν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κλείσιμο δρόμων.

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν μία λευκή μοτοσικλέτα Yamaha και ένα μαύρο όχημα Lexus, στη συμβολή με την οδό Bishops Rise.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, άνδρας κυπριακής καταγωγής από το Ηνωμένο Βασίλειο, ηλικίας περίπου 30 ετών, υπέκυψε στα τραύματά του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου. Οι συγγενείς του έχουν ενημερωθεί, ενώ λαμβάνουν υποστήριξη από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς.

Στο σημείο συνελήφθη άνδρας 50 ετών από την περιοχή Pinner, με την υποψία πρόκλησης θανάτου λόγω επικίνδυνης οδήγησης. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, εν αναμονή περαιτέρω ερευνών.

Ο αστυφύλακας-ερευνητής Neil Crosier, από τη Μονάδα Διερεύνησης Σοβαρών Τροχαίων των περιοχών Bedfordshire, Cambridgeshire και Hertfordshire, δήλωσε ότι οι σκέψεις των αρχών βρίσκονται με την οικογένεια και τους φίλους του θύματος σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών του δυστυχήματος, απευθύνοντας έκκληση σε οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες ή καταγραφές από κάμερες οχημάτων να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Όσοι διαθέτουν σχετικό υλικό μπορούν να το υποβάλουν μέσω της πλατφόρμας DAMS, ενώ πληροφορίες μπορούν να δοθούν και διαδικτυακά, μέσω της υπηρεσίας web chat της αστυνομίας ή τηλεφωνικά στον αριθμό 101, αναφέροντας τον κωδικό υπόθεσης 41/30088/26.

Εναλλακτικά, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν ανώνυμα με τον ανεξάρτητο οργανισμό Crimestoppers, καλώντας στο 0800 555 111 ή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που δεν καταγράφει στοιχεία ταυτότητας.

Διαβάστε επίσης: Τους τσάκωσαν να οδηγούν με δεκαπλάσιο όριο αλκοόλης - Δύο συλλήψεις