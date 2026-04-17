Πρέπει να δοθούν στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης από την κυβέρνηση τα απαραίτητα εργαλεία, δηλαδή το νομοθετικό πλαίσιο και οι οικονομικοί πόροι για να μπορέσουν να προχωρήσουν με το θέμα των επικίνδυνων οικοδομών, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους.

Πρόσθεσε ότι «συνολικά με την έναρξη λειτουργίας του ΕΟΑ Λάρνακας, παραλάβαμε από την Επαρχιακή Διοίκηση και τους Δήμους συνολικά 565 υποθέσεις που αφορούσαν επικίνδυνες οικοδομές, οι οποίες όμως δεν είχαν ολοκληρωμένο φάκελο, αφού δεν είχαν μελετηθεί. Οι λειτουργοί του Οργανισμού άρχισαν εδώ και καιρό την μελέτη των 565 υποθέσεων για να δούμε εάν αυτά τα κτίρια θα κηρυχθούν επικίνδυνα και να προχωρήσουμε με τις απαραίτητες και προβλεπόμενες διαδικασίες, οι οποίες όμως δεν είναι άμεσες».

Βρισκόμαστε, συνέχισε «σε διαδικασία αξιολόγησης των συγκεκριμένων υποθέσεων και με αφορμή την κατάρρευση του κτιρίου στη Λεμεσό το Μεγάλό Σάββατο, θα επιταχύνουμε την εξέταση προκειμένου να έχουμε μια πλήρη εικόνα των επικίνδυνων αυτών οικοδομών. Θα δημιουργηθεί επίσης μια πλατφόρμα στην οποία θα αναρτηθούν οι επικίνδυνες οικοδομές για να ενημερώνεται το κοινό» είπε και πρόσθεσε πως «στη συνέχεια με βάση τα εργαλεία που έχουμε, που δεν είναι ευέλικτα και άμεσα, αλλά είναι χρονοβόρα θα προχωρήσουμε με τις προβλεπόμενες διαδικασίες εκεί και όπου απαιτείται» είπε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Χατζηχαραλάμπους είπε πως «εάν ένα κτίριο που είναι επικίνδυνο δεν κατοικείται τότε μπορεί να γίνει άμεσα κατεδάφιση του. Σε περίπτωση όμως που αυτό κατοικείται θα πρέπει να γίνει πρώτα έξωση και για να γίνει αυτό πρέπει να ενημερωθούν τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι ένοικοι».

Σημείωσε ωστόσο ότι «πολλές φορές για να βρούμε στοιχεία και να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες, είναι κάτι από εξαιρετικά δύσκολο έως εντελώς αδύνατο. Υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν δεκάδες ιδιοκτήτες και είναι δύσκολο αλλά και χρονοβόρο να εντοπιστούν» ανέφερε.

Εξήγησε ακόμα πως «υπάρχουν περιπτώσεις για κτίρια στη Λάρνακα που η Επαρχιακή Διοίκηση έστειλε επιστολές για έξωση από το 2018 και μέχρι και το 2025, που οι επικίνδυνες οικοδομές ήταν υπό την ευθύνη της, δεν έχει προχωρήσει σε οποιοδήποτε μέτρο».

Θα πρέπει, κατέληξε ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας «να δοθούν στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών τα απαραίτητα εργαλεία, δηλαδή το νομοθετικό πλαίσιο και οι οικονομικοί πόροι, που ουσιαστικά να μας λύνουν τα χέρια για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε».



Πηγή: ΚΥΠΕ