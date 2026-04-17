Στην τάχιστη επιθεώρηση και δημοσιοποίηση των επικίνδυνων οικοδομών θα προβούν οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Σε κοινή τους ανακοίνωση οι ΕΟΑ εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για το τραγικό περιστατικό κατάρρευσης οικοδομής στη Λεμεσό και απευθύνουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων, σημειώνοντας ότι «η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας ασφάλειας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα».

Οι ΕΟΑ αναφέρουν ότι έχουν αναλάβει από την 1η Απριλίου 2025 την αρμοδιότητα διαχείρισης των επικίνδυνων οικοδομών και έκτοτε προχωρούν συστηματικά στον εντοπισμό και τη διαχείριση σχετικών υποθέσεων, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία.

«Η εμπειρία από την εφαρμογή της συγκεκριμένης αρμοδιότητας έχει καταδείξει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, το υφιστάμενο νομοθετικό και διοικητικό πλαίσιο δεν επιτρέπει την άμεση και ταχεία λήψη μέτρων, ακόμη και όταν η επικινδυνότητα είναι αυξημένη και απαιτείται άμεση παρέμβαση. Ιδιαίτερα χρονοβόρα και δύσκολη είναι η διαδικασία εκκένωσης μιας οικοδομής η οποία χρησιμοποιείται ως κατοικία, καθώς απαιτείται η έκδοση Διατάγματος Δικαστηρίου», επισημαίνεται.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι «το αίτημα των ΕΟΑ για έγκριση θέσεων στελέχωσης της υπηρεσίας επικίνδυνων οικοδομών στους προϋπολογισμούς του 2024 δεν έγινε αρχικά αποδεκτό από το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι απαιτούμενες θέσεις εγκρίθηκαν τελικά με σημαντική καθυστέρηση, τον Ιούλιο του 2025. Συνεπώς οι ΕΟΑ ανέλαβαν την αρμοδιότητα και την ευθύνη από την 1η Απριλίου 2025 χωρίς εγκεκριμένη οργανωτική δομή και χωρίς προϋπολογισμό», προστίθεται.

«Τα πιο πάνω καταδεικνύουν ότι μια ιδιαίτερα κρίσιμη αρμοδιότητα δεν συνοδεύτηκε εξαρχής από όλα τα αναγκαία μέσα και εργαλεία για την πλήρη, άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή της», αναφέρουν οι ΕΟΑ, υπογραμμίζοντας ότι «ακόμη και σήμερα η αρμοδιότητα των επικίνδυνων οικοδομών χαρακτηρίζεται από την εξής παραδοξότητα: η ευθύνη διοίκησης του Οργανισμού να ανήκει στον Γενικό Διευθυντή του ΕΟΑ η ευθύνη έγκρισης της δομής και της χρηματοδότησης στο αρμόδιο Υπουργείο και ο κατά νόμο υπεύθυνος να ορίζεται ο/η Διευθυντής Αδειοδότησης».

Παράλληλα, οι ΕΟΑ τονίζουν ότι «οι επικίνδυνες οικοδομές “εντάσσονται” λανθασμένα στην υπηρεσία αδειοδότησης, ενώ συμφωνούν με το ΕΤΕΚ ότι πρόκειται για δύο διακριτές υπηρεσίες, και οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοιες με διαφορετικά ανταποδοτικά τέλη και έσοδα.

«Η εισήγηση του Υπουργείου για ένταξη της υπηρεσίας επικίνδυνων οικοδομών στην υπηρεσία αδειοδότησης και η χρηματοδότησή της από τα έσοδα της αδειοδότησης δεν είναι δίκαιη, καθώς έτσι θα επιβαρύνονται όσοι αιτούνται νέες άδειες οικοδομής με πρόσθετα κόστη, προκειμένου να καλυφθούν συνέπειες κακοδιαχείρισης εκ μέρους ιδιοκτητών που επέτρεψαν στις οικοδομές τους να καταστούν επικίνδυνες», σημειώνουν οι ΕΟΑ.

Επίσης, επισημαίνουν ότι «η Λευκωσία και η Λεμεσός βρίσκονται σε μειονεκτική θέση έναντι των άλλων Επαρχιών λόγω της εισβολής και συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής. Συγκεκριμένα, η Λευκωσία επηρεάζεται από τις εγκαταλελειμμένες οικοδομές επί και πλησίον της Πράσινης Γραμμής ενώ η Λεμεσός από την ανεξέλεγκτη οικοδομική ανάπτυξη μετά το 1974, συχνά με τη χρήση ευτελών υλικών», αναφέρουν.

«Επιπρόσθετα, ανακύπτει και κοινωνικό ζήτημα σε περιπτώσεις όπου η επικίνδυνη οικοδομή αποτελεί τη μοναδική περιουσία του ιδιοκτήτη, ο οποίος στερείται της οικονομικής ευχέρειας για μετακόμιση και μεταστέγαση», τονίζεται.

«Υπενθυμίζεται ότι η πρωταρχική ευθύνη για τη συντήρηση και την ασφάλεια των οικοδομών ανήκει στους ιδιοκτήτες. Παράλληλα, είναι απαραίτητο οι αρμόδιες αρχές να διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία και τους απαιτούμενους ανταποδοτικούς πόρους, ώστε να μπορούν να παρεμβαίνουν έγκαιρα και αποτελεσματικά όπου απαιτείται», συμπληρώνεται.

Οι ΕΟΑ αναφέρουν ότι «συνεχίζουν να ενεργούν με συνέπεια και υπευθυνότητα, αξιοποιώντας στον βέλτιστο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες που παρέχει το ισχύον νομικό πλαίσιο», προσθέτοντας ότι στο επόμενο διάστημα προτίθενται να προβούν στην τάχιστη επιθεώρηση σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ του μεγάλου αριθμού οικοδομών για τις οποίες υπάρχει πληροφορία ή υπόνοια ότι είναι επικίνδυνες, στη δημοσιοποίηση όλων των επικίνδυνων οικοδομών στις ιστοσελίδες των ΕΟΑ, καθώς και στην ανάρτηση προειδοποιητικών πινακίδων στις επικίνδυνες οικοδομές.

«Η ανάγκη για άμεσες, συντονισμένες και ουσιαστικές παρεμβάσεις δεν μπορεί να αναβάλλεται. Η πρόληψη και η έγκαιρη δράση αποτελούν τη μόνη ασφαλή οδό για την αποφυγή παρόμοιων τραγικών περιστατικών στο μέλλον», καταλήγει η ανακοίνωση.



Πηγή: ΚΥΠΕ