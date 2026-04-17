Ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας, μέσω ανακοίνωσης, επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα της λειτουργίας δομών φιλοξενίας μεταναστών εντός τουριστικών ζωνών, εκφράζοντας έντονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εικόνα και τη βιωσιμότητα της περιοχής. Μέσα από πρόσφατο περιστατικό, ο Δήμος υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις από τις αρμόδιες αρχές.



Αυτούσια η ανακοίνωση του Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας:



Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας εκφράζει, για ακόμη μία φορά, την έντονη δυσαρέσκειά του για την ύπαρξη και λειτουργία δομών μεταναστών εντός της τουριστικής περιοχής.

Συγκεκριμένα, περιήλθε σε γνώση του Δήμου περίπτωση ατόμου από τρίτη χώρα, με βεβαρημένο ιστορικό παραβατικής συμπεριφοράς, το οποίο μεταφέρθηκε από άλλες περιοχές της Κύπρου, όπου είχε κριθεί ανεπιθύμητο, σε δομή μεταναστών εντός της τουριστικής περιοχής. Από την πρώτη στιγμή που ο Δήμος ενημερώθηκε για το περιστατικό, προχώρησε σε άμεση συνεργασία με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας και με την Αστυνομία, με αποτέλεσμα τη μετακίνησή του, προς αποφυγή οποιουδήποτε ενδεχόμενου συμβάντος.

Ο Δήμος εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας καθώς και προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου, για την άμεση ανταπόκρισή τους και τη συνεργασία που επέδειξαν στη διαχείριση του ζητήματος.

Την ίδια στιγμή, ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας επαναλαμβάνει με σαφήνεια τη θέση του ότι η λειτουργία δομών μεταναστών εντός τουριστικών περιοχών παγκύπρια είναι λανθασμένη και επιζήμια. Ζητεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες τον τερματισμό της σύναψης συμβάσεων για λειτουργία τέτοιων δομών στις τουριστικές περιοχές, καθώς και την άμεση και υπεύθυνη διαχείριση περιπτώσεων ατόμων από τρίτες χώρες που παρουσιάζουν παραβατικές συμπεριφορές ή διαθέτουν βεβαρημένο ποινικό μητρώο.



