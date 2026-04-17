Άρχισαν οι εκκενώσεις των επικίνδυνων πολυκατοικιών στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφου του Μεσημέρι και Κάτι, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού απέστειλε επιστολή στους ιδιοκτήτες μια εκ των επικίνδυνων πολυκατοικιών στη Λεμεσό, δίνοντάς τους προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα για να εκκενώσουν το κτίριο. Σε αντίθετη περίπτωση, οι Αρχές θα προχωρήσουν σε σφράγισμά της.

Επιχειρηματίας που διατηρεί κατάστημα στο κάτω μέρος της πολυκατοικίας σημείωσε ότι «τα τελευταία πέντε με δέκα χρόνια αντιμετωπίζουμε πάμπολλα προβλήματα με τα κτίρια πάνω στη Γερμασόγεια. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ειδικά, είχαμε πτώσεις μπαλκονιών, πτώσεις σουβάδων. Εγώ ήμουν θύμα ενός μπαλκονιού. Πριν τέσσερα χρόνια έπεσε μέρος του μπαλονιού πάνω μου. Γενικά η κατάσταση εδώ είναι δύσκολη. Πρέπει όλοι οι φορείς να δουν τι πρέπει να κάνουν με γρήγορους ρυθμούς».

