Σύνολο 226 ετοιμόρροπες οικοδομές καταγράφηκαν στην πόλη και επαρχία Πάφου, ενώ το γενικότερο θέμα των επικίνδυνων και ετοιμόρροπων οικοδομών θα συζητήσουν σε συνάντηση που θα έχουν την ερχόμενη Τρίτη οι πρόεδροι όλων των ΕΟΑ με το ΕΤΕΚ και την Ενωση Δήμων.

Όπως συγκεκριμένα δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, την ερχόμενη Τρίτη έχει προγραμματιστεί συνάντηση στη Λευκωσία μεταξύ των πέντε προέδρων των ΕΟΑ, του ΕΤΕΚ και της Ένωσης Δήμων, με βασικό αντικείμενο συζήτησης τις επικίνδυνες και ετοιμόρροπες οικοδομές.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η αξιοποίηση της συνεργασίας με το ΕΤΕΚ, ώστε να πραγματοποιηθεί επανέλεγχος όλων των οικοδομών που έχουν καταγραφεί ως επικίνδυνες, με σκοπό την επικαιροποίηση των δεδομένων και την αποτύπωση της πραγματικής σημερινής τους κατάστασης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στην πόλη και επαρχία Πάφου έχουν καταγραφεί συνολικά 226 ετοιμόρροπες οικοδομές. Από αυτές, οι 71 βρίσκονται εντός των δημοτικών ορίων Πάφου, εκ των οποίων οι 10 έως 12 θεωρούνται σε πιο επικίνδυνη κατάσταση. Επιπλέον, 109 ετοιμόρροπα υποστατικά εντοπίζονται σε κοινότητες, ενώ στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς καταγράφονται 46.

Ο κ. Πιττοκοπίτης σημείωσε ότι οι περισσότερες από τις ετοιμόρροπες οικοδομές στις κοινότητες είναι ακατοίκητες. Ωστόσο, επισήμανε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Πάφο και αφορά πολυκατοικίες που εξακολουθούν να κατοικούνται.

Για το θέμα αυτό, ανέφερε ότι ο ίδιος, μαζί με τον αρμόδιο πολιτικό μηχανικό του ΕΟΑ, προχώρησαν σε επιτόπιες επιθεωρήσεις των επικίνδυνων οικοδομών, με στόχο την αποτροπή ενδεχόμενων καταρρεύσεων. Όπως διαπιστώθηκε, δεν προκύπτει άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης, ωστόσο θα προχωρήσει επανέλεγχος και, όπου κριθεί αναγκαίο, θα ληφθούν μέτρα με βάση τα εργαλεία που παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία.

Αναφερόμενος σε υπηρεσιακή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εντός της εβδομάδας, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου σημείωσε ότι συζητήθηκε η διαδικασία, που θα ακολουθείται στο εξής για τη διαχείριση τέτοιων υποθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκαν οδηγίες για την εξασφάλιση διαταγμάτων εκκένωσης όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης συνεργασίας με τη Νομική Υπηρεσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, προκειμένου να προωθηθούν νομοθετικές τροποποιήσεις που θα καλύπτουν υφιστάμενα κενά. Όπως επεσήμανε, οι σημερινές διαδικασίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο δυσάρεστων εξελίξεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ