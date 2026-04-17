Βλάβη σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης, στη λεωφόρο Αγίου Αθανασίου, επηρεάζει την υδροδότηση περιοχής τους δημοτικού διαμερίσματος Αγίου Αθανασίου, του Δήμου Αμαθούντας, αναφέρει ο ΕΟΑ Λεμεσού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, από τη βλάβη επηρεάζονται οι οδοί δυτικά της λεωφόρου Αγίου Αθανασίου, ανατολικά της οδού Δωδεκανήσου, βόρεια των οδών Αντρέα Καρόλου και Αγίου Αμβροσίου και νότια των λεωφόρων Κολωνακίου και Σπύρου Κυπριανού.

Τα συνέργεια του ΕΟΑ Λεμεσού, προστίθεται, καταβάλλουν προσπάθειες για επιδιόρθωση της βλάβης, η οποία αναμένεται γύρω στις 16:00 σήμερα.

Πηγή: ΚΥΠΕ