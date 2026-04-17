Ο νομικός Νίκος Κληρίδης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Αστυνομίας, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» για την υπόθεση «Σάντη», υποστηρίζοντας ότι οι έρευνες δεν είχαν ως στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης αλλά τη συγκάλυψή της.

Όπως ανέφερε, εάν πραγματικός σκοπός των Αρχών ήταν η αποκάλυψη της αλήθειας, τότε από την πρώτη στιγμή που άρχισαν να δημοσιοποιούνται τα μηνύματα από τον Μακάριος Δρουσιώτης, θα έπρεπε να είχαν εξασφαλιστεί άμεσα εντάλματα έρευνας και να είχαν κατασχεθεί οι τηλεφωνικές συσκευές των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται. Αντί αυτού, όπως είπε, δεν έγινε καμία ουσιαστική ενέργεια και πλέον «το πουλί πέταξε», αφού κρίσιμα τεκμήρια έχουν χαθεί.

Ο κ. Κληρίδης ισχυρίστηκε ότι το τηλέφωνο που παραδόθηκε από τη γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης δεν ήταν το επίμαχο κινητό στο οποίο, κατά τους ισχυρισμούς της, είχαν σταλεί τα μηνύματα. Ανέφερε πως παραδόθηκε άλλη συσκευή, στην οποία - όπως υποστήριξε - είχαν δημιουργηθεί μεταγενέστερα ψευδή μηνύματα κατά τα έτη 2025 και 2026, ενώ το αυθεντικό τηλέφωνο παραμένει άφαντο. Κατά τον ίδιο, αυτό συνέβη επειδή η Αστυνομία δεν κινήθηκε έγκαιρα για να εξασφαλίσει το πραγματικό τεκμήριο.

Αναφερόμενος στην έρευνα που έγινε στο σπίτι και στο γραφείο του, είπε πως δεν εντοπίστηκε τίποτα επιβαρυντικό, ενώ επικαλέστηκε και δεύτερη κατάθεση υπαλλήλου του γραφείου του, σύμφωνα με την οποία ουδέποτε παραδόθηκε οποιοδήποτε αντικείμενο από τη συγκεκριμένη γυναίκα προς φύλαξη ή μεταφορά.

Σε ό,τι αφορά τη δική του εμπλοκή, ο κ. Κληρίδης ανέφερε πως όταν η γυναίκα απευθύνθηκε σε αυτόν, ήταν ενήλικη, άνω των 40 ετών και μητέρα παιδιού. Υποστήριξε ότι πρώτο του μέλημα ήταν να τη συμβουλεύσει να καταγγείλει η ίδια στην Αστυνομία όσα ισχυριζόταν ότι υπέστη δεκαετίες πριν. Όπως είπε, εκείνη αρνήθηκε, και από τη στιγμή που ήταν ενήλικη, ο ίδιος δεν μπορούσε να προβεί σε καταγγελία χωρίς τη συναίνεσή της, επικαλούμενος το δικηγορικό απόρρητο.

Ο ίδιος απέρριψε επίσης τις αναφορές ότι έχει αποδειχθεί πλαστότητα του συνόλου του υλικού. Ανέφερε ότι δεν μπορεί να εξαχθεί τέτοιο συμπέρασμα από ένα ή δύο στοιχεία, όταν - όπως είπε - υπάρχουν εκατοντάδες μηνύματα με συγκεκριμένες αναφορές σε πρόσωπα, γεγονότα και ακόμη και αριθμούς δικαστικών υποθέσεων, στοιχεία τα οποία, κατά την άποψή του, δεν θα μπορούσαν εύκολα να έχουν κατασκευαστεί.

Ερωτηθείς για τη θέση του κ. Δρουσιώτη, ο οποίος φέρεται να μην υιοθετεί τους ισχυρισμούς περί βιασμού, ο κ. Κληρίδης απάντησε ότι ο ίδιος ούτε υιοθετεί ούτε απορρίπτει οτιδήποτε. Τόνισε, ωστόσο, πως το κράτος είχε καθήκον να διαφυλάξει τα τεκμήρια και να προχωρήσει σε ανεξάρτητη και σωστή διερεύνηση, με διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών.

Παράλληλα, χαρακτήρισε αδικαιολόγητη την έφοδο στην οικία και το γραφείο του, λέγοντας πως η Αστυνομία αντί να αναζητήσει εξαρχής τα επίμαχα τηλέφωνα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, επέλεξε να στραφεί εναντίον του, παρότι - όπως σημείωσε - είχε ήδη δώσει επτάωρη κατάθεση και είχε παραδώσει αποθηκευτικά μέσα USB με το σχετικό υλικό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην κατάσχεση του προσωπικού του κινητού τηλεφώνου, το οποίο, όπως είπε, κρατήθηκε για τέσσερις ημέρες, παρότι αρχικά του είχε αναφερθεί ότι θα επιστρεφόταν εντός λίγων ωρών. Εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι στη συσκευή υπήρχαν προσωπικά δεδομένα, επαγγελματικές επικοινωνίες, στοιχεία πελατών αλλά και υλικό που αφορά άλλες σοβαρές υποθέσεις, μεταξύ αυτών και η υπόθεση Θανάσης Νικολάου.

Κλείνοντας, υποστήριξε ότι ακόμη και αν διοριστεί τώρα ανεξάρτητος ανακριτής, θα είναι πλέον αργά, καθώς - όπως ανέφερε - τα ουσιώδη τεκμήρια ήταν τα δύο επίμαχα τηλέφωνα, τα οποία δεν εξασφαλίστηκαν έγκαιρα.

