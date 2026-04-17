Ένα νέο ηχητικό με την επονομαζόμενη «Σάντη» έδωσε στη δημοσιότητα ο Μακάριος Δρουσιώτης, ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για «ηχητικό με τρία μέρη: Το πρώτο μέρος είναι ηχητικό μήνυμα από συνομιλία της Σάντη με τον Στέλιο Ορφανίδη κατά την άφιξή της στη Χαϊδελβέργη. Στο βάθος ακούγεται αγγελία στα γερμανικά. Το δεύτερο μέρος είναι τηλεφωνική συνομιλία με τον Ορφανίδη σε σχέση με πρόταση που της έγινε να αλλάξει το όνομα της για σκοπούς προστασίας. Και στο τρίτο αναφέρεται στην οικογενειακή της κατάσταση και τα παιδιά της».

Επίσης, απάντησε στο θέμα της φωτογραφίας από το διαδίκτυο, παραδεχόμενος ότι «η «Σάντη» φαίνεται πως χρησιμοποιούσε στα μηνύματα της φωτογραφίες που προέρχονται από το διαδίκτυο, όπως αυτή με την πληγή στο χέρι».

Αυτούσια η ανάρτηση:

Ο λάθος υπερβάλλον ζήλος της Αστυνομίας

Εδώ και δέκα μέρες η Αστυνομία εργάζεται πυρετωδώς για να αποδείξει πως αυτά που υπέδειξα με το αρχικό μου δημοσίευμα είναι προϊόν της φαντασίας μου. Η κυβέρνηση επιστράτευσε όλα τα μέσα που διαθέτει για να με γελοιοποιήσει προσωπικά.

Χθες, δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα η ένορκη δήλωση της αστυνομίας για την έρευνα στο σπίτι του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη. Η «επίσημη θέση» φαίνεται να είναι ότι τα μηνύματα τα κατασκεύασε μόνη της η Σάντη, η οποία ουδέποτε πήγε στην Γερμανία και έχει μόνο ένα παιδί.

Δηλαδή η θέση τους είναι πως πρόκειται για μύθευμα. Απώτερος σκοπός είναι η διάψευση των πληροφοριών που αναφέρονται στα μηνύματα για σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς. Η Σάντη δηλαδή είναι μυθομανής, εμμονική και ό,τι αναφέρεται στα μηνύματα για γεγονότα που ήθελε να καταγγείλει είναι ψέμα.

Οι συνθήκες που δημιουργούνται με υποχρεώνουν να δημοσιοποιήσω ένα ακόμη ηχητικό ντοκουμέντο. Δεν είναι, και δεν ήταν ποτέ πρόθεση μου να μετατρέψω αυτό το θέμα σε σήριαλ. Υποχρεώνομαι να το πράξω για να υπερασπιστώ την θέση μου ότι σε ένα Κράτους όπου οι θεσμοί επιτελούν το έργο που οφείλουν, τα όσα δημοσίευσα έπρεπε να διερευνηθούν από ανεξάρτητους, έμπειρους και εξειδικευμένους ποινικούς ανακριτές.

Το ηχητικό αρχείο αποτελείται από τρία μέρη: Το πρώτο μέρος είναι ηχητικό μήνυμα από συνομιλία της Σάντη με τον Στέλιο Ορφανίδη κατά την άφιξή της στη Χαϊδελβέργη. Στο βάθος ακούγεται αγγελία στα γερμανικά. Το δεύτερο μέρος είναι τηλεφωνική συνομιλία με τον Ορφανίδη σε σχέση με πρόταση που της έγινε να αλλάξει το όνομα της για σκοπούς προστασίας. Και στο τρίτο αναφέρεται στην οικογενειακή της κατάσταση και τα παιδιά της. Το ηχητικό αρχείο εδώ:

Από το ηχητικό αρχείο είναι φανερό ότι η κοπέλα αυτή διέφυγε στη Γερμανία και εκφράζει φόβους για τη ζωή της. Ο καημός της κυβέρνησης είναι να διαψεύσει ότι πήγε καν στη Γερμανία και να πείσει πως όλα όσα καταγράφονται στα μηνύματα είναι παραμύθια. Γιατί;

Προχθές, και πάλι ένιωσα υπόχρεος να δημοσιεύσω πληροφορίες που άντλησα από το αρχείο της Σάντη για να υποδείξω τον συσχετισμό των μηνυμάτων και των ηχητικών. Χρησιμοποίησα ως παράδειγμα τις αναφορές σε ένα περιστατικό μαχαιρώματος, το οποίο καταγράφει σε μήνυμά της. Η πληροφορία υποστηρίζεται από αναφορά σε μήνυμα του Μιχάλη Χριστοδούλου προς τον εξ Ελλάδος Κώστα Παρλαβάντζα, στο οποίο φαίνεται να αναφέρει πως «σχεδόν την έσφαξα», ενώ στο ίδιο περιστατικό αναφέρεται και η ίδια σε άλλα μηνύματα, όπου μιλά για «ασφάλεια και προστασία» και επισυνάπτει φωτογραφίες πληγών, καθώς και σε ηχογραφημένη συνέντευξή της.

Η «Σάντη» φαίνεται πως χρησιμοποιούσε στα μηνύματα της φωτογραφίες που προέρχονται από το διαδίκτυο, όπως αυτή με την πληγή στο χέρι. Δεν γνωρίζω γιατί επέλεγε να υποστηρίζει τα γεγονότα που περιγράφει με τις συγκεκριμένες φωτογραφίες. Τα μηνύματά της με τις πληγές φαίνεται να στάλθηκαν όταν ζητούσε βοήθεια από τον παραλήπτη τους. Αντιλαμβάνομαι πλήρως την ευάλωτη της θέση, την σύγχυση της, την ανάγκη της να γίνει πιστευτή και να εξασφαλίσει την βοήθεια που ζητούσε απεγνωσμένα όταν φοβόταν για την ζωή της και το μέλλον των παιδιών της.

Όπως έχω εξηγήσει πολλές φορές, η βάση της έρευνας μου είναι το περιεχόμενο των μηνυμάτων, τα οποία περιέχουν σημαντικές πληροφορίες οι οποίες χρήζουν ποινικής διερεύνησης. Είναι η ουσία των πληροφοριών αυτών που πρέπει να διερευνηθεί.

Τις προάλλες δημοσίευσα ένα κείμενο για τη μη απόδοση δικαιοσύνης για την κατάρρευση της Λαϊκής Τράπεζας, και προσπάθησα να υποδείξω τον συσχετισμό των μηνυμάτων από το αρχείο της «Σαντης». Επαναλαμβάνω, χιλιάδες νοικοκυριά επηρεάστηκαν από αυτή την καταστροφή και ουδέποτε αποδόθηκαν ευθύνες ή αποζημιώσεις στα θύματα.

Επιβάλλεται να διερευνηθεί το περιεχόμενο των πληροφοριών που υπάρχουν στα μηνύματα. Η Αστυνομία επικεντρώνεται στο να διαψεύσει την αυθεντικότητα τους. Η ουσία είναι στις πληροφορίες που περιέχουν τα εν λόγω μηνύματα. Αν επιδεικνυόταν για τις πληροφορίες ο ίδιος ζήλος που επιδεικνύεται για να αποδειχτεί πως όσα δημοσίευσα είναι προϊόν μυθοπλασίας, σήμερα ίσως να μιλούσαμε για αληθινούς υπόπτους.

