Σε νέα ανάρτηση για την υπόθεση «Σάντυ» προχώρησε το μεσημέρι ο Μακάριος Δρουσιώτης, επισυνάπτοντας μάλιστα φωτογραφία με μια πληγή, η οποία ισχυρίζεται ότι προκλήθηκε στο χέρι της λεγόμενης «Σάντυ».
Ωστόσο, η ίδια εικόνα εντοπίζεται και στη γερμανική ιστοσελίδα διαδικτυακών τεστ testedich.de. Πρόκειται για την ίδια φωτογραφία, η οποία στο μήνυμα της Σάντυ έχει αποσταλεί ανεστραμμένη.
Πάντως αξιζει να σημειωθεί πως το το quiz στην σελίδα φαίνεται να δημιουργήθηκε το 2022.
Η φωτογραφία στο testedich.de:
Η φωτογραφία που απέστειλε η Σάντυ:
