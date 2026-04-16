Σε νέα ανάρτηση για την υπόθεση «Σάντυ» προχώρησε το μεσημέρι ο Μακάριος Δρουσιώτης, επισυνάπτοντας μάλιστα φωτογραφία με μια πληγή, η οποία ισχυρίζεται ότι προκλήθηκε στο χέρι της λεγόμενης «Σάντυ».

Ωστόσο, η ίδια εικόνα εντοπίζεται και στη γερμανική ιστοσελίδα διαδικτυακών τεστ testedich.de. Πρόκειται για την ίδια φωτογραφία, η οποία στο μήνυμα της Σάντυ έχει αποσταλεί ανεστραμμένη.



Πάντως αξιζει να σημειωθεί πως το το quiz στην σελίδα φαίνεται να δημιουργήθηκε το 2022.

Η φωτογραφία στο testedich.de:

Η φωτογραφία που απέστειλε η Σάντυ:

