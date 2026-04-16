Επιστολή παραίτησης από τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα απέστειλε την Πέμπτη ο Νικόλας Αιμιλίου, προς τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κουν Λέναρτς, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος στο ΚΥΠΕ.

Η επιστολή παραίτησης στάληκε ώστε να είναι δυνατή η μετακίνησή του από 27 Απριλίου 2026 σε νέα θέση, αυτή του Δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) για την Κύπρο. Ο κ. Αιμιλίου είχε εκλεγεί στη θέση αυτή από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), στις 27 Ιανουαρίου 2026.

