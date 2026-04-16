Ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης αναφέρεται δημόσια στην περιπέτεια υγείας του κ. Μυλωνάκη, εκφράζοντας τη συμπάθειά του και τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση. Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, προβαίνει και σε διευκρινίσεις αναφορικά με προηγούμενη επικοινωνία και δημοσίευμά του, σημειώνοντας τα γεγονότα όπως τα καταγράφει ο ίδιος.

Αυτούσια η ανάρτηση

Εκφράζω τη συμπάθεια μου για την περιπέτεια στην υγεία του κ. Μυλωνάκη και του εύχομαι ταχεία ανάρρωση.

Είμαι υπόλογος για τις δικές μου δημοσιεύσεις στην Κύπρο.

Διευκρινίζω ότι στις 31 Μαρτίου επικοινώνησε μαζί μου τηλεφωνικά ο κ. Μυλωνάκης, αναφέρθηκε στο δημοσίευμα μου, και μου είπε πως πρέπει να επρόκειτο για συνωνυμία.

Του απάντησα ότι θα ελέγξω τα μηνύματα που τον αφορούσαν και θα επανερχόμουν.

Ακολούθως, του έστειλα με SMS δύο φωτογραφίες μηνυμάτων. Στο ένα αναφέρεται το όνομα του και φαίνεται η φωτογραφία του. Και στα δύο μηνύματα υπάρχει τηλεφωνικός αριθμός. Είναι ο ίδιος με τον αριθμό από τον οποίο με κάλεσε ο κ. Μυλωνάκης.

Δεν υπήρξε καμιά συνέχεια στην επικοινωνία μας.

— MAKARIOS DROUSIOTIS (@makdrou) April 16, 2026

