Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προεδρικού Βίκτωρας Παπαδόπουλος υπεραμύνθηκε των χειρισμών της κυβέρνησης τόσο για τις τουρκικές κινήσεις στην περιοχή της Πύλα όσο και για την υπόθεση «Σάντυ», μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην Πύλα και τη νεκρή ζώνη, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι υπήρξαν πληροφορίες για παρουσία στρατιωτικών οχημάτων, διευκρινίζοντας ωστόσο πως η κυβέρνηση δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει όσα μεταδόθηκαν περί αρμάτων μάχης. Τόνισε ότι εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η άμεση αντίδραση της UNFICYP και των Ηνωμένα Έθνη, τα οποία –όπως είπε– κινήθηκαν γρήγορα τόσο με ανακοινώσεις όσο και με ενέργειες για να αποτρέψουν νέες παραβιάσεις εντός της νεκρής ζώνης και τη δημιουργία νέων τετελεσμένων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκεται σε συνεχή επαφή τόσο με τα Ηνωμένα Έθνη στην Κύπρο όσο και με τη Νέα Υόρκη, προχωρώντας σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα. Υποστήριξε ότι οι τουρκικές κινήσεις δεν αποτελούν μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική αμφισβήτησης του καθεστώτος της νεκρής ζώνης και του ρόλου των Ηνωμένων Εθνών στην επιτήρησή της.

Ο κ. Παπαδόπουλος συνέδεσε μάλιστα τις ενέργειες αυτές με τη σταθερή θέση της τουρκικής πλευράς περί δύο κρατών στην Κύπρο, λέγοντας πως πρόκειται για πολιτική που επιχειρεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα επί του εδάφους. Στάθηκε ιδιαίτερα στην περίπτωση της Πύλας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για περιοχή συμβίωσης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, όπου υπήρξε στο παρελθόν συμφωνημένη συναντίληψη που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σημαντικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Όπως είπε, η συμφωνία αυτή ουδέποτε εφαρμόστηκε από την τουρκική πλευρά.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση «Σάντυ» και τις σχετικές καταγγελίες που βρίσκονται υπό διερεύνηση, ο κυβερνητικός αξιωματούχος απέρριψε αιτιάσεις περί πλημμελών χειρισμών, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση λειτουργεί αυστηρά εντός του πλαισίου του Συντάγματος και των νόμων. Υπογράμμισε ότι οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές έχουν την ευθύνη της διερεύνησης και ότι η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στο έργο τους.

Διαβεβαίωσε, παράλληλα, πως η έρευνα θα φθάσει μέχρι τέλους και θα είναι αντικειμενική, σημειώνοντας ότι έχει υπάρξει και εμπλοκή της Europol, όπως έχει ανακοινωθεί από την αστυνομία. «Θα γίνει ό,τι χρειαστεί ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς εάν η αποκαλούμενη «Σάντυ» εργοδοτήθηκε ποτέ στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Παπαδόπουλος απάντησε κατηγορηματικά αρνητικά, δηλώνοντας ότι ουδέποτε εργάστηκε εκεί ούτε πέρασε από την πύλη του Προεδρικού με τα συγκεκριμένα στοιχεία. Χαρακτήρισε, δε, όσα ακούγονται περί του αντιθέτου ως «παραμύθια για αγρίους».

Ο ίδιος απέρριψε και κάθε σενάριο συγκάλυψης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ως βασική προτεραιότητα τη διαφάνεια και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς. Πρόσθεσε ότι, εφόσον από τις έρευνες προκύψει ανάγκη για περαιτέρω μέτρα ή αποφάσεις, αυτά θα ληφθούν στο πλαίσιο της νομιμότητας, ακόμη και αν χρειαστεί ενίσχυση του ανακριτικού έργου με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

