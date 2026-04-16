Ο δημοσιογράφος Στέλιος Ορφανίδης, στον οποίον η «Σάντη» είχε μιλήσει για την περιπέτεια και τη φυγή της στη Γερμανία για να γλιτώσει, δημοσίευσε ηχητικό μήνυμα με το οποίο η ίδια, «επιβεβαίωσε την άφιξή της στις 11 Μαρτίου 2021, στις 11:50 κεντροευρωπαϊκή ώρα», έχοντας σημειώσει νωρίτερα πως «το συμπέρασμα της Αστυνομίας πως η Σάντη δεν ταξίδεψε ποτέ στη Γερμανία είναι λανθασμένο».

Ο Στέλιος Ορφανίδης υποστηρίζει ότι «υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια συγκάλυψης, με στόχο να πληγεί η αξιοπιστία της και όχι να αντιμετωπιστεί ως πιθανό θύμα κακοποίησης».

Κάνει λόγο για «στοχευμένες διαρροές προς τα μέσα ενημέρωσης οι οποίες επιχειρούν να δημιουργήσουν αμφιβολίες για τους ισχυρισμούς της, όπως για παράδειγμα ότι δεν ταξίδεψε ποτέ στη Γερμανία για να ζητήσει καταφύγιο».

Παράλληλα, αναφέρεται σε φερόμενες παραδοχές της Σάντυ ότι είχε κατασκευάσει ψεύτικα μηνύματα, τις οποίες όμως ο ίδιος αμφισβητεί, εκτιμώντας ότι «μπορεί να έγιναν υπό πίεση ή για να προστατεύσει άλλα πρόσωπα».

Αυτούσιο το άρθρο του Στέλιου Ορφανίδη

Θυματοποίηση και συγκάλυψη

«Αυτήν τη στιγμή, φαίνεται να γινόμαστε μάρτυρες μιας διαδικασίας που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο με στόχο τη συγκάλυψη της υπόθεσης της «Σάντης». Αυτό το συμπέρασμα ενισχύεται από στοχευμένες διαρροές που γίνονται στην Κύπρο, όλες με στόχο να πληγεί η αξιοπιστία της Σάντης αντί η ίδια να προσεγγίζεται ως θύμα βίας, αλλά και άλλες ενέργειες.

Σε συνεντεύξεις της προ πενταετίας η Σάντη ισχυρίστηκε ότι τύγχανε κακοποίησης επί σειρά δεκαετιών από έναν άνδρα που κατονόμασε. Πρόσθεσε ότι επιχείρησε να τον καταγγείλει σε διάφορες περιπτώσεις στις αρχές χωρίς αποτέλεσμα.

Με τη διοχέτευση ψιθύρων προς μέσα ενημέρωσης γίνεται προσπάθεια να πείσουν οι αρχές ότι η Σάντη δεν ταξίδεψε τάχα ποτέ στη Γερμανία τον Μάρτιο του 2021 ώστε να ζητήσει καταφύγιο για θύματα σεξουαλικής και ενδοοικογενειακής βίας όπως είχα αναφέρει σε προηγούμενη παρέμβαση στο Documento.

Επίσης, η Σάντη φαίνεται να έχει ισχυριστεί σε ανάκριση της ότι η ίδια κατασκεύασε με τη βοήθεια εφαρμογών στο κινητό της, πλαστά τηλεφωνικά μηνύματα τα οποία δήθεν διοχέτευε στον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη παρουσιάζοντας τα ως αληθινά, αρχικά με κίνητρο να τον πείσει ότι είχε να κάνει με μια γυναίκα “με αξία στην κοινωνία”, και εν συνεχεία λίγο-πολύ κατά παραγγελίαν.

Αυτούς του ισχυρισμούς δεν είμαι σε θέση να τους δεχτώ έστω κι αν απ’ ότι φαίνεται, τους υιοθετεί ανεπιφύλακτα η κυπριακή αστυνομία. Υποψιάζομαι ότι η Σάντη αποφάσισε να καλύψει άλλους που την απείλησαν στο παρελθόν. Σε πολλαπλές περιπτώσεις κατά την περίοδο 2020/21, όταν δηλαδή μιλούσαμε σχεδόν καθημερινά, η Σάντη μου είχε αναφέρει πως αισθανόταν ότι κινδύνευε όχι μόνο η ζωή της αλλά και αυτή του γιού της.

Εξ ου και για να την βοηθήσω να προστατευθεί, ενεργώντας ως συνάνθρωπος που θέλει να προστατέψει έναν άλλο συνάνθρωπό του, συγκέντρωσα με τη βοήθεια φίλων πληροφορίες για καταφύγια στη Γερμανία. Παρενθετικά αναφέρω ότι υπήρξε και προσπάθεια εντοπισμού κατάλληλου καταφυγίου και στην Ελλάδα αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν ενθαρρυντικά.

Στα πλαίσια αυτά πήρα έναν κατάλογο με δέκα καταφύγια στη Γερμανία. Αυτόν τον κατάλογο τον προώθησα μέσω Signal στον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη στις 20 Ιανουαρίου 2020, μαζί με οδηγίες για τα επόμενα βήματα της Σάντης. Αυτόν τον κατάλογο, είμαι βέβαιος ότι η κυπριακή αστυνομία έχει ήδη εντοπίσει σε κινητό τηλέφωνο του Νίκου Κληρίδη μετά την έρευνα στις συσκευές του. Σημειώνω ότι όπως μου ανέφερε η Σάντη, η ίδια επέλεξε για δικούς της λόγους να ζητήσει φιλοξενία σε άλλο καταφύγιο.

Τον ίδιο κατάλογο, εξ όσων θυμάμαι, τον προώθησα και στην Σάντη. Ωστόσο, αυτήν τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να το επαληθεύσω. Κι αυτό γιατί, στο μεταξύ κάποιοι φαίνεται πως έχουν προβεί σε καταστροφή στοιχείων με αποτέλεσμα κάποιοι διάλογοι που είχα με τη Σάντη στο Signal πριν την 21η Ιανουαρίου να έχουν διαγραφεί. Πιθανόν και ο ίδιος ο λογαριασμός να έχει διαγραφεί. Κι αυτό γιατί δεν διαγράφηκαν μόνο τα μηνύματα που έστειλε η Σάντη, που θα μπορούσε να διαγράψει η ίδια, αλλά και μηνύματα που της έστειλα κι εγώ, τα οποία δεν είχε τη δυνατότητα να σβήσει.

Μέσω Signal επικοινωνούσα τη Σάντη από την αρχή που ήρθα σε επαφή. Για λόγους που όπως μου είπε, είχαν να κάνουν με την ασφάλειά της, η Σάντη χρησιμοποίησε για να επικοινωνεί μαζί τρεις διαφορετικούς λογαριασμούς στο Signal από το φθινόπωρο του 2020 μέχρι τον Ιούλιο του 2021, που ήταν η τελευταία φορά που μίλησα μαζί της τότε. Αυτοί οι λογαριασμοί αντιστοιχούσαν σε τρεις διαφορετικούς κυπριακούς αριθμούς κινητής τηλεφωνίας.

Η διαγραφή αυτού του υλικού έγινε μεταξύ 3 και 8 Απριλίου, 2026. Αν και δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω υπό ποιες συνθήκες έγινε, ή και λεπτομέρειες για το κινητό που παρέδωσε η Σάντη στην κυπριακή αστυνομία όταν ανακρίθηκε στις 6 Απριλίου, δεν θα με εξέπληττε αν δεν ήταν τυχαία η διαγραφή του διαλόγου που είχα με αυτήν στον ένα λογαριασμό.

Τυχαία ή μη, με τη διαγραφή αυτού του διαλόγου καταστράφηκε μαρτυρικό υλικό που θα μπορούσε να επιβεβαιώσει ότι η Σάντη αναζητούσε διέξοδο και συζητούσε μαζί μου τρόπους διαφυγής στο εξωτερικό επειδή κινδύνευε η ζωή της.

Επίσης, το συμπέρασμα της κυπριακής αστυνομίας πως η Σάντη δεν ταξίδεψε ποτέ στη Γερμανία είναι λανθασμένο. Για τούτο δημοσιεύω σχετικό ηχητικό αρχείο.

Πιο συγκεκριμένα, στις 11 Μαρτίου 2021, στις 11:50 κεντροευρωπαϊκή ώρα, η Σάντη μου απέστειλε ένα ηχητικό μήνυμα διάρκειας 14 δευτερολέπτων στο Signal με το οποίο μου επιβεβαίωσε την άφιξή της. Σε αυτό το μήνυμα ακούγεται ανακοίνωση από μεγάφωνα ενός κατά πάσαν πιθανότητα σιδηροδρομικού σταθμού στη γερμανική γλώσσα που σχετιζόταν με τα έκτακτα μέτρα που ίσχυαν τότε για την πανδημία.

Εν κατακλείδι, θέλω να καταγράψω την προσωπική μου αμφιβολία για το ότι θα μπορούσε να είναι δυνατό ένα άτομο που αποφάσισε να φτιάχνει φανταστικούς διαλόγους που θα ενέπλεκαν σε υποθέσεις διαφθοράς σημαίνοντα πρόσωπα σε Κύπρο και Ελλάδα, θα είχε πρόσβαση σε κατά τα άλλα ευαίσθητες πληροφορίες όπως π.χ. αριθμούς κινητών τηλεφώνων, ή ακόμη της λεπτομερούς οικογενειακής τους κατάστασης.

Πάντως, ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονται τα εν λόγω πρόσωπα στους διαλόγους αυτούς αντανακλά την αντίστοιχή τους μόρφωση, κοινωνική θέση και καταγωγή.

Τέλος, θέλω να προσθέσω ότι τα μηνύματα με αυτούς τους διάλογους που τάχα δημιούργησε η Σάντη, από μόνα τους δεν ήταν θησαυρός. Φαίνεται όμως πως ήταν χάρτης θησαυρού. Και εδώ θά πρεπε να επικεντρωθεί η δημόσια συζήτηση επειδή ο θησαυρός φαίνεται να έχει βρεθεί.

Στέλιος Ορφανίδης

Δημοσιογράφος».