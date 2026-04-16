Ένας 20χρονος από την Πάφο αποφάσισε να αφήσει πίσω την καθημερινότητά του και να κυνηγήσει το όνειρο των ταξιδιών, γυρίζοντας ήδη δεκάδες προορισμούς σε όλο τον κόσμο.

Ο Μιχάλης Σιμιλλίδης, μιλώντας στο Μεσημέρι και Κάτι, αποκάλυψε ότι αυτή την περίοδο βρίσκεται στις Φιλιππίνες, συνεχίζοντας το ταξίδι του που ξεκίνησε πριν από πέντε μήνες, όταν έφυγε από την Κύπρο.

Μέχρι σήμερα έχει επισκεφθεί περίπου 20 χώρες, με προορισμούς τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασία και τη Μέση Ανατολή, όπως η Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ, οι Φιλιππίνες, το Ντουμπάι και η Ινδία.

Όπως ανέφερε, η απόφασή του ήταν αυθόρμητη. «Μια μέρα ξύπνησα και ένιωσα ότι θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Έβλεπα εισιτήρια για Ντουμπάι και τα έκλεισα χωρίς επιστροφή. Είπα «όπου με βγάλει» και τώρα βρίσκομαι στις Φιλιππίνες», δήλωσε.

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματά του, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν έχει πρόθεση να επιστρέψει άμεσα στην Κύπρο, καθώς, όπως είπε, δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι όταν εξαντληθούν τα χρήματά του, θα χρειαστεί να εργαστεί, με πιθανότερους προορισμούς την Αυστραλία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προς το παρόν, χρηματοδοτεί τα ταξίδια του από προσωπικές αποταμιεύσεις, ενώ όπως σημείωσε, έχει και περιστασιακές συνεργασίες με χορηγούς για τα βίντεο που δημιουργεί, χωρίς όμως σταθερό εισόδημα.