Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας παρουσιάστηκε ο 24χρονος ύποπτος ο οποίος συνελήφθη χθες για απόπειρα φόνου κατά 19χρονου Ελληνοκύπριου στη Λάρνακα την περασμένη Κυριακή.

Το Δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος κράτησης του υπόπτου για περίοδο επτά ημερών.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου, πράξεων που αποσκοπούν στην πρόκληση βαρειάς σωματικής βλάβης επίθεσης που προκαλεί βαρειά σωματική βλάβη και μαχαιροφορία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δράστης και θύμα βρίσκονταν και διασκέδαζαν εντός νυχτερινού κέντρου σε παραλιακή περιοχή της Λάρνακας.

Οι δυο δεν σχετίζονται μεταξύ τους και σε κάποια στιγμή, προφανώς λόγω της πολυκοσμίας, χτύπησε ο ένας στο σώμα του άλλου με αποτέλεσμα να διαπληκτιστούν. Το θύμα δέχθηκε επίθεση με χτύπημα στο πρόσωπο.

Στην προσπάθεια του να επιστρέψει στο τραπέζι του, αντιλήφθηκε ότι αιμορραγούσε στην πίσω δεξιά πλευρά του σώματος.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από φιλικά του άτομα και διαπιστώθηκε ότι φέρει τυφλό τραύμα μήκους τριών εκατοστών στη δεξιά νεφρική χώρα και ρήξη νεφρού το οποίο προκλήθηκε από νήσσον και τέμνων όργανο.

Η σκηνή εξετάστηκε από τα μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας.

Παραλήφθηκαν τεκμήρια ενώ από τις εξετάσεις που ακολούθησαν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του δράστη, εναντίον του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Πηγή: ΚΥΠΕ