Δεύτερη υπόθεση απόπειρας φόνου διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

Συγκεκριμένα, το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου, πράξεων που αποσκοπούν στην πρόκληση βαρείας σωματικής βλάβης, επίθεσης που προκαλεί βαριά σωματική βλάβη και μαχαιροφορία με δράστη Σύρο ηλικίας 24 ετών, αδικήματα που διαπράχθηκαν την Κυριακή σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Λάρνακα.

Συγκεκριμένα, δράστης και θύμα – ο οποίος είναι 19χρονος Ελληνοκύπριος – διασκέδαζαν εντός του ίδιου νυχτερινού κέντρου, σε παραλιακή περιοχή της Λάρνακας. Τα δύο πρόσωπα, τα οποία δεν φαίνεται να γνωρίζονται, σε κάποια στιγμή λόγω της πολυκοσμίας, κτύπησε ο ένας στο σώμα του άλλου με αποτέλεσμα να διαπληκτιστούν και το θύμα να δεχθεί επίθεση με κτύπημα στο πρόσωπο.

Ακολούθως, καθώς το θύμα επέστρεφε στο τραπέζι του, ένιωσε στην πίσω δεξιά πλευρά του σώματός του κάψιμο κι αντιλήφθηκε ότι αιμορραγούσε. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τα φιλικά του πρόσωπα και διαπιστώθηκε ότι φέρει τυφλό τραύμα μήκους 3 εκ. στη δεξιά νεφρική χώρα και ρήξη νεφρού, που προκλήθηκε από νύσσον και τέμνων όργανο. Αυτός παραμένει για ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, ενώ η κατάστασή του αν και κρίνεται σοβαρή, είναι εκτός κινδύνου.

Η σκηνή εξετάστηκε από μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας και παραλήφθηκαν τεκμήρια, ενώ από τις εξετάσεις που ακολούθησαν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του δράστη κι εναντίον του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και καταζητείται.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας.

