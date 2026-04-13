Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου, πράξεων που αποσκοπούν στην πρόκληση βαρίας σωματικής βλάβης, αμελών και απερίσκεπτων πράξεων επίθεσης που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη και κακόβουλη βλάβη με με δράστη Ελληνοκύπριο ηλικίας 22 ετών, αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 03:00 μετά τα μεσάνυχτα έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με τον Υπεύθυνο του ΤΑΕ Λάρνακας Γιώργο Χρυσοστόμου «ο δράστης συνάντησε εντός του νυχτερινού κέντρου τον πρώην δεσμό της φίλης του πρόκειται για το θύμα».

«Δράστης και θύμα συνοδεύονταν και από άλλα πρόσωπα. Κατά την παρουσία τους εντός του υποστατικού διαπληκτίστηκαν με αποτέλεσμα ο δράστης να οδηγηθεί εκτός του υποστατικού από φρουρούς ασφαλείας», αναφέρει.

Διαβάστε επίσης: Πάφος: Ψαράς εντόπισε πτώμα σε παραλία στον Ακάμα

Ο κ. Χαραλάμπους προσθέτει ότι «ακολούθως το θύμα και ενώ αναχωρούσε με την παρέα του πληροφορήθηκε ότι ο δράστης τρυπούσε τα λάστιχα του οχήματος του. Το θύμα κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου βρισκόταν το αυτοκίνητο του και τότε ο δράστης αμέσως επιβιβάστηκε στο δικό του όχημα και το οδήγησε θεληματικά και με αυξανόμενη ταχύτητα εναντίον του θύματος τον οποίο χτύπησε με το μπροστινό μέρος του οχήματος και τον εκτίναξε πάνω από την οροφή και ακολούθως στην άσφαλτο».

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τα φιλικά του πρόσωπα και διαπιστώθηκε ότι φέρει επιφανειακές εκδορές στο κεφάλι και χτύπημα στο γόνατο. Το θύμα απολύθηκε της νοσηλείας.

Ο δράστης συνελήφθη από το ΤΑΕ Λάρνακας και οι εξετάσεις συνεχίζονται.

Αύριο αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για αίτημα προσωποκράτησης.

Διαβάστε επίσης: Λεμεσός: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του πεζού που παρασύρθηκε από οδηγό ταξί

Πηγή: ΚΥΠΕ