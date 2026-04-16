Σε κάλεσμα για παγκύπρια εκδήλωση διαμαρτυρίας προχώρησε η Ανδριάνα Νικολάου, με αφορμή την πρόσφατη έφοδο της Αστυνομίας στο σπίτι του δικηγόρου Νίκος Κληρίδης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», η Ανδριάνα Νικολάου εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή της για το περιστατικό, κάνοντας λόγο για «κατάφορη παραβίαση που ξεπερνά κάθε όριο λογικής και σεβασμού προς τον πολίτη».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «αντί να κυνηγούν τους κλέφτες, κυνηγούν τους νοικοκύρηδες», υποστηρίζοντας ότι η ενέργεια των Αρχών δεν περιορίζεται μόνο σε όσα γνωρίζουν οι πολίτες, αλλά εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς τα πραγματικά της κίνητρα.

Η ίδια έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην κατάσχεση υλικού που, όπως είπε, σχετίζεται και με την πολύχρονη υπόθεση του γιου της, Θανάση Νικολάου, για την οποία – όπως υπενθύμισε – η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καταδικαστεί για ελλείψεις και παραλείψεις.

«Αντιγράφηκαν τα πάντα. Έχω σοβαρές αμφιβολίες για τη σκοπιμότητα αυτής της ενέργειας. Δεν γνωρίζουμε πού αποσκοπεί. Αντί να κυνηγούν τους εγκληματίες, κυνηγούν τα θύματα», ανέφερε.

Η κ. Νικολάου υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την ίδια, αλλά το σύνολο των πολιτών, τονίζοντας πως πλήττεται καίρια η εμπιστευτικότητα μεταξύ πολίτη και δικηγόρου.

«Η εμπιστευτικότητα αυτή είναι ιερή και αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου. Όταν παραβιάζεται, παραβιάζονται οι ίδιοι οι θεσμοί», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δημιουργείται ένα επικίνδυνο προηγούμενο για όλους τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν με ασφάλεια στους νομικούς τους εκπροσώπους.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία της για τον τρόπο με τον οποίο – όπως υποστήριξε – αντιμετωπίζονται οι δικηγόροι, λέγοντας ότι «αντί να θεωρούνται πυλώνες της δικαιοσύνης, αντιμετωπίζονται ως εμπόδια».

Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα τόσο προς τους πολίτες όσο και προς τον νομικό κόσμο για μαζική κινητοποίηση, επισημαίνοντας ότι «η εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς έχει κλονιστεί σοβαρά».

«Καλώ σε παγκύπρια εκδήλωση διαμαρτυρίας για όλα όσα βιώνουμε. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Όταν δεν προστατεύεται η σχέση δικηγόρου και εντολέα, κανείς δεν είναι πραγματικά ασφαλής. Τα ζω εδώ και 20 χρόνια με την υπόθεση του γιού μου. Είναι λες και είναι συνεννοούμενοι». κατέληξε.

Διαβάστε επίσης: Νέα δεδομένα για «Σάντη»: Τι αποκαλύπτει η ένορκη δήλωση στην Αστυνομία