Σημαντικές αποκαλύψεις περιλαμβάνει η ένορκη δήλωση της Αστυνομίας που δημοσίευσε ο Φιλελεύθερος και κατατέθηκε στο δικαστήριο για την εξασφάλιση εντάλματος έρευνας στην υπόθεση της «Σάντης», η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης δημόσιας συζήτησης.

Μέσα από μαρτυρίες που εξασφάλισε η Αστυνομία και δημοσίευσε η εφημερίδα, προκύπτουν σοβαρές αντιφάσεις σε βασικούς ισχυρισμούς της γυναίκας. Συγκεκριμένα, καταθέσεις από συγγενικά της πρόσωπα και κρατικές υπηρεσίες δείχνουν ότι έχει μόνο ένα παιδί και ότι εργαζόταν στην Κύπρο για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι το 2023, γεγονός που συγκρούεται με τους ισχυρισμούς περί μακρόχρονης παραμονής της στο εξωτερικό.

Καθοριστικής σημασίας είναι και η παραδοχή της ίδιας ότι κατασκεύαζε ψεύτικα μηνύματα, χρησιμοποιώντας ειδικές εφαρμογές για ψευδείς κλήσεις και επικοινωνίες. Όπως ανέφερε, το έκανε παρορμητικά και χωρίς σαφή λόγο, ενώ δήλωσε ότι είχε αναπτύξει εμμονή με συγκεκριμένο πρώην δικαστή. Σε μεταγενέστερη κατάθεσή της, φέρεται να υποστήριξε ότι «είχε γίνει ένα» με τον ρόλο της «Σάντης», βιώνοντας τα γεγονότα ως πραγματικά.

Σύμφωνα με την ίδια, το κινητό τηλέφωνο με το οποίο δημιουργούσε τα ψευδή στοιχεία το είχε παραδώσει σε παλαιότερο χρόνο στον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη, ισχυρισμός που ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά. Το συγκεκριμένο τηλέφωνο αποτέλεσε βασικό στόχο του εντάλματος έρευνας που εξασφαλίστηκε από το δικαστήριο.

Ο πρώην δικαστής Μιχάλης Χριστοδούλου επιβεβαιώνει ότι γνώριζε τη «Σάντη» από το 2020 και ότι συναντήθηκαν σε λίγες περιπτώσεις, ωστόσο απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε ερωτική σχέση ή οικονομική συναλλαγή. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι όλα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί σε σχέση με το πρόσωπό του είναι ψευδή.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Κληρίδης αναφέρει ότι η «Σάντη» επικοινώνησε μαζί του μετά από δημόσια παρέμβασή του για ζητήματα διαφθοράς στη Δικαιοσύνη. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η ίδια φέρεται να του παρουσίαζε πληροφορίες και «στοιχεία», τα οποία, σύμφωνα με τη δική της εκδοχή, κατασκεύαζε μετά από σχετική έρευνα στο διαδίκτυο και με στόχο να τον πείσει για την αξιοπιστία της.

Ιδιαίτερη διάσταση προσδίδει στην υπόθεση και η εμπλοκή του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, ο οποίος είχε στην κατοχή του εκτενές υλικό, περιλαμβανομένου 14σέλιδου κειμένου με αναφορές σε σοβαρές καταγγελίες. Η ίδια η «Σάντη» υποστηρίζει ότι το περιεχόμενο αυτό είναι ψευδές και δεν το είχε παραδώσει η ίδια στον δημοσιογράφο.

Η Αστυνομία διερευνά συνολικά 12 σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων συνωμοσία, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστών εγγράφων, διάδοση ψευδών ειδήσεων, παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, υποκλοπές, διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για γεγονότα που φέρονται να εκτείνονται από το 2019 έως σήμερα.

Παράλληλα, ανακύπτουν ερωτήματα για τη διαχείριση της υπόθεσης από τις αρχές, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της ένορκης δήλωσης, υπήρξαν καθυστερήσεις στη διερεύνηση, ενώ τίθεται και ζήτημα γιατί δεν εκδόθηκαν εντάλματα για άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στην υπόθεση.

Το δικαστήριο, εγκρίνοντας το ένταλμα έρευνας, έθεσε αυστηρούς περιορισμούς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας προσωπικών δεδομένων και επαγγελματικού απορρήτου, περιορίζοντας την έρευνα μόνο σε υλικό που σχετίζεται άμεσα με την υπόθεση.

Η υπόθεση συνεχίζει να εξελίσσεται, με την κοινωνία να παρακολουθεί στενά, καθώς πρόκειται για μια υπόθεση με σοβαρές προεκτάσεις που αγγίζουν τη Δικαιοσύνη, τα ΜΜΕ και τη δημόσια ζωή.