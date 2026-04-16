Τη θέση ότι η κυβέρνηση δεν εμπλέκεται σε σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών επανέλαβε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», με φόντο τα δημοσιεύματα περί ενδεχόμενης κεντροδεξιάς σύγκλισης μετά τις βουλευτικές εκλογές.

Όπως ανέφερε, το πολιτικό σκηνικό θα διαμορφωθεί μετά τις κάλπες του Μαΐου, σημειώνοντας ότι τα κόμματα δικαιούνται να κάνουν τις δικές τους εκτιμήσεις, ωστόσο η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στα εσωτερικά τους. Υπενθύμισε δε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει καλέσει επανειλημμένα πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν επί κρίσιμων ζητημάτων πολιτικής, χωρίς προαποκλεισμούς.

Σε ό,τι αφορά τα σενάρια για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, ο κ. Αντωνίου απέφυγε να τοποθετηθεί για ενδεχόμενη υποψηφιότητα του Προέδρου, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο αποτελεί αποκλειστική του απόφαση και θα ανακοινωθεί όταν ο ίδιος το κρίνει.



Αναφερόμενος στην υπόθεση «Σάντη» και τους ισχυρισμούς περί διασύνδεσης με το Προεδρικό, ξεκαθάρισε ότι από τους ελέγχους που έχουν γίνει δεν προκύπτει εργοδότηση προσώπου με τα συγκεκριμένα στοιχεία. Τόνισε ότι το βάρος απόδειξης ανήκει σε όσους προβάλλουν τους ισχυρισμούς, υπογραμμίζοντας πως δεν μπορεί να αποδίδονται σοβαρές κατηγορίες χωρίς τεκμηρίωση.

Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ότι η υπόθεση διερευνάται στη βάση της νομοθεσίας, με στόχο να αποσαφηνιστεί πλήρως η αλήθεια, ενώ επέκρινε δημόσιες τοποθετήσεις που – όπως είπε – προδικάζουν το αποτέλεσμα των ερευνών. «Κάποιος λέει ψέματα σε αυτή την ιστορία», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τις αντιφάσεις που προκύπτουν από τις δημόσιες δηλώσεις.



Για τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη είπε πως στην προκειμένη περίπτωση υιοθετεί κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να αποδείξει . «Διαφορετικά ο Μακάριος είναι εκτεθημένος», είπε.

Τέλος, παραδέχθηκε ότι φαινόμενα διαφθοράς υπάρχουν, ωστόσο υπογράμμισε ότι η αντιμετώπισή τους πρέπει να γίνεται μέσα από θεσμικές διαδικασίες και όχι μέσω ατεκμηρίωτων καταγγελιών που πλήττουν την αξιοπιστία των θεσμών.



