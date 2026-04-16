Το πρώτο θετικό χοιροστάσιο στον αφθώδη πυρετό επιβεβαιώθηκε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες μετά από κλινικά συμπτώματα που παρουσίασαν τα ζώα.

Πρόκειται για μονάδα στην περιοχή Παλιομετόχου με τέσσερις χιλιάδες χοίρους, εκτός της μολυσμένης ζώνης στην επαρχία Λευκωσίας.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο», ο Πρόεδρος των Χοιροτρόφων, Πέτρος Καϊλάς, στην περιοχή υπάρχουν τρία χοιροστάσια τα οποία είναι δίπλα το ένα από το άλλο και ανήκουν σε τρία αδέλφια.

«Σίγουρα θα μιλάμε για μεγάλους αριθμούς, ίσως και 20,000 αν τυχόν κολλήσουν όλες οι μονάδες εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή ανέφερε ότι ενώ οι εντολές της Υπουργού ήταν να γίνει άμεσα εμβολιασμός των χοίρων στα 3 και στα 10 χιλιόμετρα, «εδώ και 10 μέρες δεν μου είχαν απαντήσει για να πάω να πιάσω τα εμβόλια».

«Δεν ξέρω τι πήγαινε στραβά ή τι πάει στραβά στο Κτηνιατρίο. Αναγκάστηκα να τηλεφωνήσω δεξιά και αριστερά επειδή κάποιοι δεν μου απαντούν τα τηλέφωνα. Ίσως να μην τους αρέσω επειδή κάποτε λέω και αλήθειες. Το απόγευμα χτες μου είχαν δώσει έγκριση», τόνισε.

Τόνισε την ίδια στιγμή ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες φέρουν την ευθύνη για την ολιγωρία.