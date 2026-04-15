Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου προχώρησε σε άμεσες καταγγελίες μετά και από καταγγελία παραπονούμενης σχετικά με την αρπαγή γάτου από οικία στην επαρχία Λάρνακας, θέτοντας την υπόθεση υπό την προσοχή των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κόμματος, η καταγγελία υποβλήθηκε τόσο προς το ίδιο όσο και προς την Αστυνομία, με την παραπονούμενη να παρέχει λεπτομερή πληροφόρηση για το περιστατικό. Κατόπιν τούτου, ενημερώθηκαν άμεσα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Λάρνακας, καθώς και οι αστυνομικοί σταθμοί Ορόκλινης και Πύλας, ενώ στην υπόθεση έγινε γνωστό ότι ενημερώθηκαν και τα Ηνωμένα Έθνη.

Στις 15 Απριλίου πραγματοποιήθηκε επιτόπια επίσκεψη στην οικία όπου φερόταν να εντοπίστηκε το ζώο, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων αρχών και του Κόμματος. Με τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών, δόθηκε πρόσβαση σε όλους τους χώρους του υποστατικού, όπου διαπιστώθηκε η παρουσία αριθμού ζώων μικρότερου των 20. Οι ιδιοκτήτες προχώρησαν σε εξηγήσεις σχετικά με τα ζώα που είχαν στην κατοχή τους, ενώ τα στοιχεία καταγράφηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Όπως αναφέρει, η περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να καθοριστεί από την έρευνα της Αστυνομίας, βάσει της καταγγελίας και της μαρτυρίας που έχει ήδη δοθεί, καθώς και από τους ελέγχους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών που αφορούν την κηδεμονία, την ευημερία, την ταυτοποίηση και την κατάσταση των ζώων.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου τονίζει ότι θα παρακολουθεί στενά την υπόθεση, ενημερώνοντας το κοινό για κάθε εξέλιξη. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν τη δημοσιοποίηση περιστατικών κακομεταχείρισης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες ενδέχεται να αποδυναμώσουν τις υποθέσεις. Αντίθετα, καλεί το κοινό να προχωρά σε καταγγελίες μέσω των νόμιμων διαδικασιών, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή διερεύνηση και η απόδοση ευθυνών ενώπιον της Δικαιοσύνης.

