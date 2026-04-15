Εκδήλωση διαμαρτυρίας εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης έξω από το Melios Zoo Park στους Αγίους Τριμιθιάς, με συμμετοχή πολιτών.



Πολίτες μετά από προτροπή του Πράσινου Κόμματος της Κύπρου και του ιδιοκτήτη Μέλιου, μάζεψαν υπογραφές σε υπόμνημα την Τετάρτη το απόγευμα (15/4), αναφορικά μετά το οριστικό «όχι» του Ανωτάτου Δικαστηρίου στο Melios Zoo, καθώς η έφεση του Μέλιου απορρίφθηκε λόγω παραβάσεων σε άδειες, ασφάλειας και λειτουργίας στον ζωολογικό κήπο, βάζοντας έτσι λουκέτο στο πάρκο.



Να σημειωθεί ότι έγινε κάλεσμα σε πολίτες να ακολουθήσουν πομπή που οδηγεί στο Προεδρικό, όπου θα δοθεί το υπόμνημα που υπογράφηκε, προσωπικά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ούτως ώστε να γίνει παρέμβαση για να αναιρεθεί η απόφαση του Ανωτάτου, σχετικά με το κλείσιμο του ζωολογικού κήπου.



