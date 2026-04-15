Το πρόβλημα με τις επικίνδυνες οικοδομές δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και απαιτείται άμεση κινητοποίηση και ουσιαστική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αναφέρει ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, με αφορμή την κατάρρευση πολυκατοικίας, το Μεγάλο Σάββατο, στη Γερμασόγεια.

Σε ανακοίνωση του, ο κ. Αρμεύτης υποδεικνύει ότι ο Δήμος έχει ετοιμάσει σχετική έκθεση αναφοράς προς το τέλος του 2024 και έχει ενημερώσει σχετικά τον ΕΟΑ Λεμεσού, που ανέλαβε την ευθύνη, την 1η Απριλίου 2025.

Συγκεκριμένα, προσθέτει, επιθεωρήθηκαν 415 οικοδομές, από τις ιδιόκτητες οικοδομές, 69 κηρύχθηκαν επικίνδυνες και 43 ως οικοδομές που χρήζουν άμεσης επισκευής. Από τις πολυκατοικίες, 27 κηρύχθηκαν επικίνδυνες και 53 ως οικοδομές που χρήζουν άμεσης επισκευής, ενώ από τις ιδιόκτητες διατηρητέες οικοδομές, 34 έχουν κηρυχθεί ως επικίνδυνες.

Σημειώνει εξάλλου ότι, ο Δήμος Λεμεσού, ως αρμόδια αρχή μέχρι τις 31 Μαρτίου 2025, είχε κηρύξει ως επικίνδυνες περίπου 130 οικοδομές, ενώ την τελευταία δεκαετία, για το συγκεκριμένο ζήτημα, έχει δαπανηθεί, από τον Δήμο Λεμεσού, ποσό ύψους περίπου €1,6 εκατ.

Ο κ. Αρμεύτης αναφέρει, παράλληλα, ότι μελέτη του Δήμου Λεμεσού κατέδειξε ως ενδεικτικό κόστος για την άρση της επικινδυνότητας των οικοδομών, τα €8 εκατ.

«Για τα πιο πάνω έχει ενημερωθεί ο ΕΟΑ, ως αρμόδια αρχή από την 1η Απριλίου 2025. Παράλληλα, έχει ενημερωθεί ο ΕΟΑ για 415 οικοδομές στις οποίες καταγράφονται παρανομίες», συμπληρώνει.











Την ίδια ώρα αναφέρει ότι, παρά το ότι ο Δήμος δεν έχει πλέον την αρμοδιότητα, συνεχίζει τη διαδικασία καταγραφής, εντοπίζοντας ακόμη 49 οικοδομές (σύνολο περίπου 180), οι οποίες φέρουν κάποιο βαθμό επικινδυνότητας και θα πρέπει να τύχουν αξιολόγησης, από τον ΕΟΑ, όπως προβλέπουν οι πρόνοιες της νέας νομοθεσίας.

Περαιτέρω, ο κ. Αρμεύτης αναφέρει ότι, αναγνωρίζοντας την έκταση του προβλήματος, ο Δήμος απέστειλε στις 19 Φεβρουαρίου 2026 επιστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις και αίτημα για οικονομική στήριξη, ειδικά για το κέντρο της πόλης, ύψους περίπου €3 εκατ.

Όπως σημειώνει, στην απάντηση που έλαβε ο Δήμος στις 3 Απριλίου επισημαίνεται ότι, δεδομένου πως αρμόδια αρχή είναι πλέον ο ΕΟΑ, προβλέπεται οικονομική ενίσχυση προς τον οργανισμό από πλευράς κυβέρνησης, με στόχο την υποστήριξή του στα αρχικά στάδια άσκησης των αρμοδιοτήτων του. Παράλληλα, στην επιστολή αναφέρθηκε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να ενισχυθούν τα διαθέσιμα εργαλεία για λήψη μέτρων και ανάκτηση εξόδων, με τη σχετική πρόταση να βρίσκεται ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών.

Την ίδια ώρα, ο κ. Αρμεύτης αναφέρει ότι ο Δήμος Λεμεσού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα για την προστασία του κοινού, προχωρώντας σε καθημερινούς καθαρισμούς, απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και επικίνδυνων υλικών, ενώ συνεργάζεται με τον ΕΟΑ για επίσπευση των σχετικών διαδικασιών και τον καλύτερο συντονισμό, παρέχοντας άμεση πληροφόρηση. Ωστόσο, συμπληρώνει ότι οι ουσιαστικές παρεμβάσεις, όπως επιδιορθώσεις, στήριξη, ασφάλιση και αποκατάσταση οικοδομών, προϋποθέτουν σημαντικούς οικονομικούς πόρους.

Καταληκτικά, ο κ. Αρμεύτης επισημαίνει ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και απαιτείται άμεση κινητοποίηση και ουσιαστική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τονίζοντας πως «η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να περιμένει».





Διαβάστε επίσης: Κατάρρευση κτιρίου στη Γερμασόγεια: Συνεχίζονται οι καταθέσεις από Αστυνομία



Πηγή: ΚΥΠΕ