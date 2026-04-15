Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών σε σχέση με την κατάρρευση κτιρίου στη Γερμασόγεια, το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, που είχε ως απολογισμό τον θάνατο δυο συνανθρώπων μας και τον τραυματισμό άλλων.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Κώστας Μιχαήλ, «συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων από ενοίκους, ιδιοκτήτες, κυβερνητικές υπηρεσίες και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

«Ευελπιστούμε ότι σύντομα οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν και ο φάκελος θα τεθεί ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα», συμπλήρωσε.

Ανέφερε ότι στη βάση των οδηγιών της Νομικής Υπηρεσίας, θα εξαρτηθεί ο περαιτέρω χειρισμός της υπόθεσης και κατά πόσο προκύπτουν ποινικά αδικήματα.

