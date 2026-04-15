Σε επενδύσεις σε πολιτικές που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, στην ολοκλήρωση έργων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και σε νέες εμβληματικές δράσεις για στήριξη της οικογένειας, της τρίτης ηλικίας και των ατόμων με αναπηρίες, εστιάζει ο προγραμματισμός του Υφυπουργείου Πρόνοιας για το 2026, όπως δήλωσε η Υφυπουργός Πρόνοιας Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα.

Όπως ανέφερε στο πλαίσιο του Απολογισμού του Υφυπουργείου για το 2025 και τον προγραμματισμό του 2026, «το Υφυπουργείο συνεχίζει να επενδύει σε πολιτικές που βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών και δημιουργούν ισχυρές βάσεις για το μέλλον».

Σε ό,τι αφορά τα έργα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σημείωσε ότι εντός του πρώτου εξαμήνου 2026, «αναμένεται να ολοκληρωθούν τα έργα για τα οποία οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) αποτελούν Φορέα Υλοποίησης», προσθέτοντας ότι «ήδη κάποια εξ’ αυτών έχουν ολοκληρωθεί».

Αναφερόμενη στη δημιουργία πολυδύναμων κέντρων για παιδιά, είπε ότι «βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης 10 έργα για τα οποία έχουν υπογραφεί Συμφωνίες Δημόσιας Χρηματοδότησης κατά τα έτη 2024 και 2025», σημειώνοντας ότι «η υλοποίηση των δέκα έργων, με συνολικό κόστος περί τα €4 εκ, θα επιφέρει συνολικά τη δημιουργία τριακοσίων δώδεκα (312) νέων θέσεων για παιδιά».

Για τις δομές φιλοξενίας ατόμων που έχουν ανάγκη μακροχρόνιας φροντίδας, ανέφερε ότι «οι ΥΚΕ έχουν επιτύχει την ένταξη 4 έργων που αφορούν μικρές δομές ενταγμένες στην κοινότητα, χωρητικότητας μέχρι 10 ατόμων, με στόχο τη δημιουργία 40 νέων θέσεων μακροχρόνιας φροντίδας».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο νέο σχέδιο «ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΜΩΡΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ», σημειώνοντας ότι «αποτελεί μετεξέλιξη του Σχεδίου Προίκα του Μωρού» και ότι «αντανακλά την προσήλωση μας στην ενίσχυση της ολόπλευρης στήριξης της οικογένειας».

Όπως εξήγησε, «η εισαγωγή του θεσμού της κατ’ οίκον επίσκεψης κοινωνικού λειτουργού σε μητέρες με νεογέννητα, μέσα από το νέο αυτό Σχέδιο παρέχει στις νέες οικογένειες την ευκαιρία να έχουν καθοδήγηση στα πρώτα τους βήματα και να διασυνδέονται με άλλες υπηρεσίες», ενώ «παράλληλα, θα παρέχονται βασικά είδη φροντίδας στην οικογένεια με απλοποιημένες και ταχύτερες διαδικασίες».

Σε σχέση με την τρίτη ηλικία, υπογράμμισε ότι «σημαντικό στόχο του Υφυπουργείου για το 2026 αποτελεί η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός των διάφορων παραμέτρων της κατ’ οίκον φροντίδας, όπως τα κριτήρια στη βάση των οποίων καθορίζονται οι δικαιούχοι καθώς και το ύψος του επιδόματος».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι «ένα σημαντικό μέτρο που αναμένεται να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί εντός του 2026, είναι η δημιουργία 24ωρου τηλεφωνικού κέντρου κοινωνικής στήριξης», μέσω του οποίου «θα παρέχεται άμεση κοινωνική στήριξη σε ευάλωτους συμπολίτες μας και διασύνδεση με αρμόδιες υπηρεσίες από κατάλληλα εκπαιδευμένο επιστημονικό πρόσωπο».

Για τα άτομα με αναπηρίες, ανέφερε ότι «θα ξεκινήσει και η εφαρμογή του Σχεδίου για Ένταξη Ατόμων με Αναπηρίες στην Απασχόληση και Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας μέσω της ίδρυσης Κοινωνικών Επιχειρήσεων», προσθέτοντας ότι «παράλληλα, θα οριστούν εντός του 2026 Λειτουργοί Προσβασιμότητας στον δημόσιο τομέα».

Η κ. Παπαέλληνα αναφέρθηκε στην απόφαση για ανέγερση «Πολυδύναμου Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας/ Πρότυπου Κέντρου Αυτισμού Επαρχίας Αμμοχώστου», σημειώνοντας ότι «θα ανεγερθεί σε εκμισθωμένη κρατική γη στον Δήμο Αγίας Νάπας» και ότι «το κέντρο αναμένεται να λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο του 2028».

Σε πέντε πυλώνες το έργο του 2025

Αναφερόμενη στο έργο που επιτελέστηκε το 2025 η Υφυπουργός είπε οι στόχοι του Υφυπουργείου αναλύονται σε πέντε πυλώνες που αφορούν την ενσωμάτωση Ατόμων με Αναπηρίες, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της επιδοματικής πολιτικής, τα παιδιά και τον θεσμό της οικογένειας, την ενίσχυση της 3ης ηλικίας και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου.

Στάθηκε επίσης στην ψήφιση του νέου νόμου για την κοινωνική συμμετοχή, συμπερίληψη και ανεξάρτητη διαβίωση ατόμων με αναπηρίες, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών η οποία επαναπροσδιορίζει την κοινωνική πολιτική για τα άτομα με αναπηρίες «θέτοντας τις βάσεις για πολλές επόμενες δεκαετίες».

Σε σχέση με την χρηματοδότηση σημείωσε ότι «Η ψήφιση της νομοθεσίας σε συνδυασμό με τη συμπερίληψη 106 εκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2026, 2027, 2028 για την εφαρμογή της, -επιπρόσθετα από τον υφιστάμενο προϋπολογισμό του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας για παροχές αναπηρίας ύψους €120 εκ. ετησίως-, αντανακλούν την ισχυρή πολιτική βούληση της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του Προγράμματος Διακυβέρνησης, μέσα από πολιτικές με ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών.», προσθέτοντας ότι επιβεβαιώνεται «ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του Προγράμματος Διακυβέρνησης, μέσα από πολιτικές με ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών».

Σε ό,τι αφορά τις πρακτικές αλλαγές, εξήγησε ότι «με την εφαρμογή του νέου Νόμου, ξεκινά άμεσα και σταδιακά μια σειρά από βελτιώσεις, αναβαθμίσεις και διευρύνσεις δικαιωμάτων», όπως αυξήσεις στα υφιστάμενα επιδόματα αναπηρίας 15.000 υφιστάμενων δικαιούχων, αποσύνδεση του αναπηρικού επιδόματος από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, που συνεπάγεται σταδιακή διεύρυνση σε 10.000 περίπου νέους δικαιούχους με αναπηρίες ανεξαρτήτως εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων», εφαρμογή νέων υπηρεσιών σε είδος για ενίσχυση της υποστήριξης και ενδυνάμωσης των ατόμων με αναπηρίες» και νέα εφόδια για ένταξη στην απασχόληση, για συμμετοχή, συμπερίληψη και ανεξάρτητη διαβίωση.

Καταληκτικά, υπογράμμισε ότι η επόμενη πρόκληση είναι η εφαρμογή της μεταρρύθμισης.

Σύμφωνα με την Υφυπουργό, βρίσκονται επίσης υπό εξέλιξη δύο νέες δράσεις, οι οποίες αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του 2026, με την 1η να αφορά το νέο Σχέδιο Επιχορήγησης Ατόμων με Αναπηρίες για Δημιουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων. «Μέσω του Σχεδίου αυτού άτομα με αναπηρίες που θα ιδρύσουν επιχείρηση σε οποιονδήποτε βιώσιμο επαγγελματικό τομέα και θα την εγγράψουν ως κοινωνική επιχείρηση». Με εργοδότηση ατόμων με αναπηρίες στο 10-40% του προσωπικού της, συνέχισε, δικαιούνται επιχορήγηση ύψους €10.000 - €30.000 για την αγορά εξοπλισμού, πρώτων υλών και κεφαλαίου κίνησης.

Η κ. Παπαέλληνα πρόσθεσε ότι η δεύτερη δράση αφορά «την αποκλειστική ανάθεση από κρατικές υπηρεσίες σε κοινωνικές επιχειρήσεις ατόμων με αναπηρίες για προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών».

Σημείωσε ακόμη ότι το αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες έχει ήδη ξεκινήσει συναντήσεις με ενδιαφερόμενες οργανώσεις και φορείς για ενημέρωση και ενθάρρυνση αξιοποίησης τους.

Παράλληλα, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση της «Αναθεωρημένης Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία», η οποία «περιλαμβάνει 75 νέες δράσεις που καλύπτουν ολιστικά το φάσμα των αναγκών και δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία», ενώ συνεχίζεται η υλοποίηση της 1ης Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028», το οποίο «περιλαμβάνει 53 συνολικά δράσεις. Αναφερόμενη σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, σημείωσε ότι έχει ληφθεί «απόφαση για δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας στη Λευκωσία, με χρηματοδότηση της Eurobank ύψους 2 εκατομμυρίων και στη συνέχεια κρατική κάλυψη των λειτουργικών εξόδων ύψους 1 εκατομμυρίου».

Πρόσθεσε επίσης ότι «λήφθηκε απόφαση για δημιουργία μικρότερου Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας στο ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου», σημειώνοντας ότι «έχει ήδη ξεκινήσει η ανακαίνιση της πτέρυγας […] η οποία κοστολογήθηκε στις €300.000», ενώ «η στελέχωση στις €135.000 ετησίως με πλήρη κάλυψη του κόστους από το κράτος». Ανέφερε καταληκτικά ότι το νέο πρόγραμμα αναμένεται να λειτουργήσει εντός του 2026.

Σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό της επιδοματικής πολιτικής η Κλέα Παπαέλληνα σημείωσε ότι «μέσα στα τρία χρόνια διακυβέρνησης, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας έχει προχωρήσει σε αριθμό στοχευμένων πολιτικών προς αυτή την κατεύθυνση», επισημαίνοντας ως ενδεικτικές «τις τροποποιήσεις στην σχετική Νομοθεσία για το Επίδομα Τέκνου», όπως «την αύξηση για παράδειγμα κατά 5% του Επιδόματος, την απάλειψη εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για οικογένειες με 5 εξαρτώμενα τέκνα, καθώς και την ένταξη φοιτητών πολύτεκνων οικογενειών σε αυτό».

Αναφερόμενη σε αποφάσεις του 2025, σημείωσε ότι «λήφθηκε μια σημαντική πολιτική απόφαση, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη βούληση της Κυβέρνησης να στηρίξει τους εγκλωβισμένους και επανεγκατασταθέντες μας», ώστε «να διευκολύνεται και να ενισχύεται η παραμονή και επανεγκατάσταση».

Όπως είπε, «μετά από 18 χρόνια, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση αύξησης κατά 30% του ύψους των επιδομάτων που παραχωρούνται σε εγκλωβισμένους και επανεγκατασταθέντες», διευκρινίζοντας ότι αυτό αφορά «περιλαμβανομένων των επιδομάτων σε μαθητές, φοιτητές και άτομα με αναπηρίες».

Επιπρόσθετα, χαρακτήρισε ως «εξίσου σημαντική» την απόφαση για τροποποίηση του «Σχεδίου Παροχής Επιδόματος Φροντίδας σε Αιχμαλώτους και Παθόντες Πολέμου 1974», σημειώνοντας ότι επεκτείνεται «ώστε στους εν δυνάμει δικαιούχους του σχεδίου να συμπεριλαμβάνονται οι ανάπηροι πολέμου 1974» αυξάνοντας παράλληλα την ιδρυματική φροντίδα του Σχεδίου από €745 σε €1.300 ώστε να συνάδει με τις πρόνοιες του Σχεδίου Επιδότησης Διαμονής και Φροντίδας σε Στέγες Ηλικιωμένων».

Αναβάθμιση φροντίδας ηλικιωμένων

Μιλώντας για τα θέματα τρίτης ηλικίας και την προσπάθεια για αναβάθμιση των υπηρεσιών φροντίδας προς ηλικιωμένους, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της επιδότησης διαμονής σε στέγες ηλικιωμένων και την προώθηση του προγράμματος «Κόκκινο Κουμπί». Σε σχέση με τη φροντίδα ηλικιωμένων είπε ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την επιδότηση της διαμονής και φροντίδας σε Στέγες Ηλικιωμένων», σημειώνοντας ότι «μεταξύ άλλων αύξησε την παροχή σε δικαιούχους από 745 ευρώ σε 1300 και εισήγαγε ποιοτικά κριτήρια για τις Στέγες».

Πρόσθεσε ότι «το Σχέδιο έτυχε καθολικής στήριξης», επισημαίνοντας ότι «μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 83 Στέγες (ποσοστό 82% του συνόλου), ενώ ο αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται στους 859».

Αναφερόμενη στο Σχέδιο Δράσης για την Ενεργό Γήρανση, σημείωσε ότι προβλέπεται η εφαρμογή του προγράμματος «Κόκκινο Κουμπί», το οποίο, όπως είπε, «εντάσσεται στο Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας που υλοποιούν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ)».

Όπως ανέφερε, «εγκρίθηκε, τον Μάιο του 2025, η παραχώρηση πλήρους χρηματοδότησης προς το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας, για σκοπούς εφαρμογής του προγράμματος σε πιλοτική φάση», προσθέτοντας ότι «το πρόγραμμα ετοιμάζεται τώρα πιλοτικά σε περιορισμένο αριθμό χρηστών».

Επεσήμανε ότι στόχος είναι η υποστήριξη ατόμων ηλικίας 75 ετών και άνω που διαμένουν μόνα τους καθώς και ηλικιωμένων ζευγαριών που είναι λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχου και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, και ότι «στο πρόγραμμα προβλέπεται η λειτουργία 24ωρου Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κλήσεων για σκοπούς αντιμετώπισης περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης».

Επιπλέον σημείωσε ότι συνεχίζεται η υλοποίηση της παγκύπριας επέκτασης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονιάς, στο πλαίσιο του Έργου της Αναδιάρθρωσης των ΥΚΕ, μέσα από την τοποθέτηση κοινωνικών λειτουργών και σήμερα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους Δήμους και Κοινότητες συνολικά 34 κοινωνικοί λειτουργοί και 11 επόπτες.

Στήριξη πολύτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών

Σε σχέση με τον πυλώνα «Παιδιά και οικογένειες» η Υφυπουργός είπε ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το 2025 το νομοσχέδιο για την υιοθεσία το οποίο βρίσκεται στην Βουλή των Αντιπροσώπων, εξηγώντας ότι στόχος του είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου νόμου, με πρόνοιες που εκσυγχρονίζουν το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να διασφαλίζεται καλύτερα το συμφέρον του παιδιού.

Αναφέρθηκε επίσης στην έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για την Προδημοτική Εκπαίδευση και Φροντίδα, καθώς και σε μέτρα στήριξης οικογενειών και πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Όπως είπε, η Στρατηγική «αποτελεί δράση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά για το 2022-2030» και στόχος της είναι η διασφάλιση καθολικής και ισότιμης πρόσβασης όλων των παιδιών μέχρι την ηλικία των έξι, σε υπηρεσίες προδημοτικής εκπαίδευσης και φροντίδας υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών, επισημαίνοντας ότι «ψηφίστηκε ο Τροποποιητικός Νόμος για το Επίδομα Τέκνου, ο οποίος προνοεί την κατάργηση του ανώτατου εισοδηματικού ορίου και την απάλειψη του περιουσιακού κριτηρίου για την παροχή επιδόματος τέκνου σε οικογένειες με πέντε ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα».

Σε σχέση με τις μονογονεϊκές οικογένειες, σημείωσε ότι «ικανοποιήθηκε ένα πάγιο αίτημα με την τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου σε σχέση με τη συμβίωση».

Αναφέρθηκε επίσης στα μέτρα στήριξης των πληγέντων από την πυρκαγιά στην επαρχία Λεμεσού τον Ιούλιο του 2025, σημειώνοντας ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας «παρείχαν στήριξη, καθοδήγηση και δικτύωση σε 280 οικογένειες», ενώ «παραχωρήθηκε οικονομική βοήθεια για κάλυψη έκτακτων, βασικών ή εξειδικευμένων αναγκών, ύψους €63.550, σε 189 οικογένειες».

Διαβάστε επίσης: ΥΠΕΣ: Να επικαιροποιηθούν και να δημοσιοποιηθούν οι επικίνδυνες οικοδομές

Πηγή: ΚΥΠΕ