Προτροπή προς τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) να δημοσιοποιήσουν και να επικαιροποιήσουν τις περίπου 1.300 επικίνδυνες οικοδομές, εφαρμόζοντας την ισχύουσα νομοθεσία, απηύθυνε ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, μετά τη συνάντησή του την Τετάρτη με τον πρόεδρο και αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ, με το Επιμελητήριο να υποβάλλει εισήγηση για δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου όπου θα αναρτηθούν όλες οι επικίνδυνες οικοδομές.

Η συνάντηση ΥΠΕΣ-ΕΤΕΚ για τις επικίνδυνες οικοδομές έγινε με αφορμή την κατάρρευση τμήματος πολυκατοικίας στη Λεμεσό το περασμένο Σάββατο, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

«θα ήθελα να εκφράσω ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο θυμάτων», ανέφερε αρχικά ο Υπουργός στις δηλώσεις του.

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι μέχρι την ψήφιση νέα νομοθεσίας, οι ΕΟΑ καλούνται να εφαρμόζουν τις θεραπείες που προβλέπονται στον υφιστάμενο περί Οδών και Οικοδομών νόμο και συγκεκριμένα στα άρθρα 15, 15α και 15β.

Όπως πρόσθεσε, καθορίστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών τον περασμένο Μάρτιο ενιαία διαδικασία η οποία έχει κοινοποιηθεί στους ΕΟΑ, με τα απαιτούμενα που πρέπει να ακολουθούν οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση του επικίνδυνων οικοδομών.

«Η νομική και οικονομική ευθύνη για την άρση της επικινδυνότητας των κτηρίων φέρουν πρωτίστως οι ιδιοκτήτες του», υπογράμμισε.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι τέθηκε στη διάθεση των ΕΟΑ το ποσό 2 εκατομμυρίων ευρώ για περίοδο 2 χρόνων, για το 2025 και το 2026, από το οποίο μπορούν να αντλούν χρήματα, αφού ακολουθηθούν όλα τα βήματα της ενιαίας διαδικασίας.

«Στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης για επέμβαση, κατ’ εξαίρεση, οι ΕΟΑ μπορούν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την άρση κινδύνου χωρίς να ακολουθούν τη θεσμοθετημένη διαδικασία που παίρνει κάποιο χρόνο», σημείωσε.

«Προτρέπω λοιπόν, τους επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και την τεχνογνωσία των μελών του ΕΤΕΚ για στήριξή της όλης προσπάθειας», πρόσθεσε ο κ. Ιωάννου.

Τόνισε επίσης ότι οι ΕΟΑ πρέπει κάνουν ιεράρχηση των 1.300 περίπου περιπτώσεων που είχαν εντοπιστεί, ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός, για τις πιο επικίνδυνες οικοδομές οι ΕΟΑ πρέπει να προχωρούν σε σήμανση και να εφαρμόζουν το άρθρο 15, απαγορεύοντας τη χρήση τους, με ιδιοκατοίκηση ή ενοικίαση, μέχρι να γίνουν τα απαραίτητα έργα αποκατάστασης.

Ο κ. Ιωάννου σημείωσε ότι τον Μάρτιο του 2025 το Υπουργείο Εσωτερικών προώθησε σε συνεργασία με τον τότε Βουλευτή Μαρίνο Μουσιούττα και την Επιτροπή Εσωτερικών, σχετική τροποποίηση για τις επικίνδυνες οικοδομές.

Ανέφερε ότι στόχος της τροποποίησης είναι η ενίσχυση των διαθέσιμων εργαλείων, με μέτρα όπως η ολική ή μερική κατεδάφιση, η απαγόρευση χρήσης ή ενοικίασης, η σφράγιση και η άμεση απομάκρυνση προσώπων.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο επιδιώκει την άμεση ολοκλήρωση της συζήτησης και ψήφιση της νομοθεσίας, η οποία, μαζί με το πλαίσιο για τις κοινόκτητες οικοδομές, θα ενισχύσει την επιτήρηση και θα συμβάλει στην αντιμετώπιση κινδύνων για τη δημόσια ασφάλεια.

Σε σχέση με την τραγωδία στη Λεμεσό, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι υπάρχει σε εξέλιξη ποινική έρευνα από την Αστυνομία.

Ο Υπουργός διευκρίνισε ότι ο έλεγχος για τις 1.300 οικοδομές πραγματοποιήθηκε από τους δήμους και τα στοιχεία μεταφέρθηκαν στους ΕΟΑ, ωστόσο απαιτείται επικαιροποίησή τους.

Πρόσθεσε πως το άρθρο 15Β της σχετικής νομοθεσίας, δίνει τη δυνατότητα στους ΕΟΑ να προχωρούν αυτόβουλα σε εκκένωση επικίνδυνων οικοδομών, με συνδρομή της Αστυνομίας.

«Θα στηρίξουμε την προσπάθεια των ΕΟΑ με τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για να επικαιροποιηθούν όλες αυτές οι εκατοντάδες οικοδομές που έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνες», ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντή.

«Να κατηγοριοποιηθούν αφού επικαιροποιηθεί η κατάσταση τους και να κληθούν οι ΕΟΑ να πάνε επιτόπου, να τοποθετήσουν σήμανση. Πρέπει να υπάρξει διαφάνεια, γνωστοποίηση, δημοσιοποίηση όλων των περιπτώσεων», συμπλήρωσε.

«Οι ΕΟΑ πρέπει να δράσουν με τα υφιστάμενα εργαλεία που έχουν. Ο νόμος τους παρέχει και άλλα εργαλεία έτσι ώστε να προστατεύσουμε το κοινό. Πλέον είναι εγκληματική η αδιαφορία όλων μας και έχουμε τρομερές ευθύνες», υπογράμμισε καταλήγοντας ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ.

