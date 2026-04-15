Στο νοσοκομείο κατέληξε οδηγός λεωφορείου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από επιβάτη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης δρομολογίου, με αποτέλεσμα να υποστεί τραύματα στο κεφάλι.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», ο κεντρικός οργανωτικός γραμματέας της ΣΕΓΔΑΜΕΝΙΝ ΠΕΟ, Στέλιος Στέλιου, ανέφερε ότι «δεν είναι το πρώτο περιστατικό που συμβαίνει», προσθέτοντας ότι στο παρελθόν καταγράφηκαν και άλλα ανάλογα συμβάντα, με ορισμένα εξ αυτών να οδηγούν ακόμη και σε λήψη συνδικαλιστικών μέτρων, όπως στην επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουν οι συντεχνίες, ο οδηγός εκτελούσε κανονικά το δρομολόγιό του όταν επιβάτης πάτησε επανειλημμένα το κουμπί στάσης. Παρά το γεγονός ότι το λεωφορείο σταμάτησε δύο φορές, ο επιβάτης δεν αποβιβάστηκε.

Κατά την τρίτη φορά, ο οδηγός ενημέρωσε ευγενικά τον επιβάτη ότι δεν μπορεί να τον αποβιβάσει εκτός στάσης και ότι θα εξυπηρετηθεί στην επόμενη καθορισμένη στάση, όπως προβλέπεται.

Τότε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο επιβάτης αντέδρασε βίαια, επιτιθέμενος στον οδηγό, ενώ φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί και σε άλλους επιβάτες. Στην προσπάθειά του να τον ηρεμήσει, ο οδηγός δέχθηκε χτυπήματα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε ανήμερα Κυριακής του Πάσχα, με τον οδηγό, αντί να επιστρέψει στην οικογένειά του μετά το τέλος της βάρδιάς του, να καταλήγει για νοσηλεία.

Όπως ανέφερε ο κ. Στέλιου, η κατάσταση της υγείας του οδηγού παρακολουθείται από τους θεράποντες ιατρούς, χωρίς προς το παρόν να υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες, εκφράζοντας την ελπίδα να μην πρόκειται για κάτι σοβαρό.

Οι συντεχνίες επαναφέρουν την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την προστασία των εργαζομένων στις δημόσιες μεταφορές, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις προς τις εταιρείες, το Υπουργείο Μεταφορών και την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών.

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται η τοποθέτηση προστατευτικού κουβουκλίου για τους οδηγούς – ένα μέτρο που, όπως επισημαίνεται, εφαρμόζεται ήδη σε πολλές χώρες και συμβάλλει στη μείωση τέτοιων περιστατικών.

Ωστόσο, από πλευράς εταιρειών προβάλλεται η θέση ότι οι υφιστάμενες προδιαγραφές των λεωφορείων, βάσει των συμβάσεων με το κράτος, δεν περιλαμβάνουν την εγκατάσταση τέτοιων υποδομών.

Οι συντεχνίες, από την πλευρά τους, τονίζουν ότι τα ζητήματα αυτά δεν μπορούν να αποτελούν δικαιολογία, καλώντας όλους τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την ασφάλεια οδηγών και επιβατών.