Με τραύματα στο κεφάλι νοσηλεύεται οδηγός λεωφορείου, μετά από επίθεση που δέχτηκε από επιβάτη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το βράδυ της Κυριακής (12/4) επιβάτης του λεωφορείου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, επιτέθηκε στον οδηγό.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με κακώσεις στο κεφάλι και στο γόνατο, ενώ αναμένεται να περάσει από μαγνητική τομογραφία.

Οι αρχές δεν πέρασαν μέχρι στιγμής χειροπέδες στον δράστη.

Φωτογραφίες από ΡΙΚ