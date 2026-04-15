Καταζητείται ο Mohamad Hekmat Quitash, 23 ετών, από τη Συρία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενα αδικήματα που αφορούν απόπειρα φόνου, μαχαιροφορία, πρόκληση τραυματισμού, κ.ά., που διαπράχθηκαν στις 12/04/2026, στη Λάρνακα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας, στον αριθμό 24-804060 ή μετη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

