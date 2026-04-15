Εντός της ερχόμενης εβδομάδας η Αστυνομία θα έχει ολοκληρώσει τις έρευνες για την κατάρρευση της οικοδομής στη Γερμασόγεια και τον θάνατο δύο ανθρώπων, δήλωσε στο ΡΙΚ ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Κώστας Μιχαήλ.

Όπως είπε, ακολούθως, ο φάκελος της υπόθεσης θα μεταβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία, για μελέτη και οδηγίες.

Ο κύριος Μιχαήλ ανέφερε ότι ενδεχομένως να υπάρχουν ποινικές ευθύνες, επισημαίνοντας - ωστόσο - ότι η Αστυνομία δεν μπορεί να προκαταλάβει μία έρευνα που δεν έχει ολοκληρωθεί.

Είπε ότι μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί δεκάδες καταθέσεις και θα ληφθούν άλλες τόσες, από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, κυβερνητικά τμήματα, τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των διαμερισμάτων, ως επίσης και πολλά άλλα άτομα τα οποία είχαν άμεση ή έμμεση σχέση με το τραγικό περιστατικό.

Πηγή: ΡΙΚ