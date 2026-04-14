Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την αιτία του προβλήματος και να εστιάσουμε στο να γλιτώσουμε πιθανά θύματα, ενισχύοντας νομοθετικά, οικονομικά και διοικητικά τις αρμόδιες αρχές (ΕΟΑ), δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Αμαθούντας, Κυριάκος Ξυδιάς, σε σχέση με το θέμα των επικίνδυνων οικοδομών, που ανέδειξε η κατάρρευση πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια, το περασμένο Σάββατο.

Την ίδια ώρα, ο κ. Ξυδιάς κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να ερευνήσουν κατά πόσον το κτίριο είχε υποστεί τροποποιήσεις από εσωτερική ανακαίνιση, οι οποίες ενδεχομένως να συνέτειναν στην αλλοίωση των δομικών στοιχείων της πολυκατοικίας και στην κατάρρευση της, υποδεικνύοντας ότι άλλες οκτώ πολυκατοικίες είχαν κριθεί επικίνδυνες, επί δημαρχίας του, πριν τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από τον τότε Δήμο Γερμασόγειας.

Όπως είπε, οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας είχαν λάβει την πρώτη προειδοποιητική επιστολή το 2017, από τον Δήμο Γερμασόγειας, ενώ με την ανάληψη της ευθύνης από τον ΕΟΑ Λεμεσού, την 1η Απριλίου 2025, ο νεοσυσταθείς Δήμος Αμαθούντας ενημέρωσε ότι συνολικά εννέα πολυκατοικίες είχαν κριθεί ως επικίνδυνες.

«Η συζήτηση πρέπει να εστιάσει στην αδυναμία να επιβληθούμε», συνέχισε, και υπέδειξε ότι η σημερινή νομοθεσία παρέχει κάποια εργαλεία που όμως προϋποθέτουν χρονοβόρες, κοστοβόρες και δύσκολες διαδικασίες, «που πρέπει να απλοποιηθούν για να είμαστε αποτελεσματικοί».

Το πρώτο δεδομένο, όπως είπε, είναι ότι έχουμε οικοδομές που κτίστηκαν πριν 50-60 χρόνια, με άμμο της θάλασσας και που πλέον είναι επικίνδυνες, ενώ το δεύτερο αφορά στο γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες δεν ευαισθητοποιούνται για να τις επιδιορθώσουν, επειδή δεν φοβούνται για ευθύνες και επικεντρώνονται στα εισοδήματα που αποκομίζουν «στοιβάζοντας συνήθως μετανάστες σε αυτές τις πολυκατοικίες».

«Αντί να συζητούμε για το ποιός φταίει, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αναγνωρίσουμε τις αιτίες και να δώσουμε λύσεις στο πρόβλημα», είπε ο κ.Ξυδιάς, εκφράζοντας τη θέση ότι «η λύση είναι πολύ απλή» και αφορά σε «μια επείγουσα νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα θεσμοθετεί το μητρώο των πολυκατοικιών και τον περιοδικό έλεγχο τους».

«Αν ο ιδιοκτήτης ειδοποιείται ότι υπάρχει επικινδυνότητα και δεν την εκκενώνει, να έχει ποινική ευθύνη άμεσα, ενώ για να έχει ένα αποτελεσματικό εργαλείο η αρμόδια αρχή, που σήμερα είναι οι ΕΟΑ, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα, χωρίς δικαστήρια και χρονοβόρες διαδικασίες, να γίνεται διακοπή της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης», ανέφερε.

Επιπρόσθετα, ο Δήμαρχος Αμαθούντας κάλεσε τις αρμόδιες αρχές που διερευνούν το περιστατικό, να εξετάσουν κατά πόσο ανακαίνιση σε διαμέρισμα, που σύμφωνα με πληροφορίες έγινε, «είτε πρόσθεσε βάρος, είτε επέμβηκε στα δομικά στοιχεία της πολυκατοικίας».

«Θέτω το θέμα προς διερεύνηση, ότι δηλαδή, ενώ γνώριζαν για την επικινδυνότητα, ιδιοκτήτες φαίνεται να προχώρησαν σε εσωτερική ανακαίνιση και σε μη εξουσιοδοτημένες εργασίες που φαίνεται ότι επιβάρυναν την κατάσταση και να αποτέλεσαν και την αιτία της κατάρρευσης», συμπλήρωσε.

Είπε, ακόμη, ότι ο ίδιος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εσωτερικών και την Ένωση Δήμων, σε μια προσπάθεια «να διαπιστώσουμε τις αιτίες και να προχωρήσουμε άμεσα στην τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε να παρέχονται τα εργαλεία στην εποπτική αρχή να είναι αποτελεσματική και να υποχρεωθούν ιδιοκτήτες και πολιτικοί μηχανικοί να αναλάβουν τις ευθύνες τους».

«Πρέπει να εστιάσουμε στο να γλιτώσουμε τα επόμενα θύματα, γιατί αν δεν λάβουμε μέτρα θα επαναληφθεί αυτή η τραγωδία», τόνισε.

Τέλος, ο Δήμαρχος Αμαθούντας αναφέρθηκε στις πρακτικές που σε τέτοιες περιπτώσεις ακολουθεί η Γερμανία, όπου βρίσκεται αυτές τις μέρες, καθώς όπως ενημερώθηκε, εάν ένας Δήμος κηρύξει επικίνδυνη μια οικοδομή και την επομένη δεν εκκενωθεί, συλλαμβάνεται ο ιδιοκτήτης και αναλαμβάνει η Αστυνομία, η οποία απομακρύνει τους ένοικους και σφραγίζει το κτίριο.



Πηγή: ΚΥΠΕ