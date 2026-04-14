Έντονο προβληματισμό και μεγάλη ανησυχία εκφράζει ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Μιχάλης Βορκάς, αναφορικά με την υπό εξέλιξη υπόθεση «Σάντυ» και τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Όπως ανέφερε, ο Σύλλογος παρακολουθεί το ζήτημα από την πρώτη στιγμή, τονίζοντας την ανάγκη για θεσμική προσοχή και διατήρηση της σοβαρότητας που απαιτείται.

Αποφυγή πρόωρων τοποθετήσεων



Ο Βορκάς απέφυγε να σχολιάσει συγκεκριμένες αναφορές που έγιναν δημόσια, επισημαίνοντας ότι σε αυτό το στάδιο δεν είναι ορθό να υπάρξουν κρίσεις για ζητήματα που σχετίζονται με εν εξελίξει έρευνα. Όπως σημείωσε, η στάση αυτή είναι επιβεβλημένη τόσο για λόγους ουσίας όσο και θεσμικής ευθύνης.

Ο ρόλος του Δικηγορικού Συλλόγου



Υπογράμμισε ότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος έχει θεσμική υποχρέωση να τοποθετείται σε ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν θεμελιώδη δικαιώματα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο δικηγορικό απόρρητο, τονίζοντας ότι πρόκειται για βασική αρχή που πρέπει να διασφαλίζεται, όπως συμβαίνει και με το δημοσιογραφικό απόρρητο ή άλλα επαγγελματικά δικαιώματα.





Επιφυλακτική στάση για την έρευνα



Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο ο Σύλλογος καταδικάζει την έρευνα και τον τρόπο που αυτή πραγματοποιήθηκε, ο Βορκάς ήταν σαφής: «Δεν μπορώ να πω ούτε ναι ούτε όχι». Όπως εξήγησε, απαιτείται πλήρης εικόνα των γεγονότων πριν διατυπωθεί οποιαδήποτε κρίση.

Ειδική αναφορά έγινε στο γεγονός ότι το ένταλμα έρευνας εκδόθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Μεγάλου Σαββάτου, κάτι που ενδέχεται να εγείρει ερωτήματα ως προς το επείγον της διαδικασίας. Ωστόσο, όπως τόνισε, χωρίς γνώση της αιτιολόγησης δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα.



Καθοριστικής σημασίας, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η εξέταση του ίδιου του εντάλματος έρευνας, καθώς και της ένορκης δήλωσης της αστυνομίας που το υποστήριξε. Μόνο μέσα από αυτά τα στοιχεία θα καταστεί δυνατή μια υπεύθυνη και τεκμηριωμένη τοποθέτηση.

Η νομολογία για το δικηγορικό απόρρητο



Ο Βορκάς αναφέρθηκε και σε πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Μάρτιος 2024), η οποία θέτει σαφή κριτήρια για την προστασία του δικηγορικού απορρήτου. Όπως εξήγησε, το Δικαστήριο είχε επισημάνει ότι δεν αρκούν γενικές αναφορές, αλλά απαιτείται συγκεκριμένη και σαφής εξειδίκευση των στοιχείων που αναζητούνται.

Τόνισε δε ότι η σχέση δικηγόρου-πελάτη και η εμπιστευτικότητα που τη διέπει δεν μπορούν να παραβιάζονται χωρίς αυστηρή τήρηση των προϋποθέσεων που θέτει η νομολογία.

Αναμονή για ξεκάθαρη τοποθέτηση



Καταληκτικά, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου διαβεβαίωσε ότι μόλις καταστούν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα στοιχεία, θα υπάρξει ξεκάθαρη τοποθέτηση. «Θα μπορούμε τότε να κρίνουμε και, εφόσον χρειαστεί, να κατακρίνουμε την ενέργεια», σημείωσε χαρακτηριστικά.



