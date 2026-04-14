Τις σοβαρές ελλείψεις στο θεσμικό πλαίσιο και τις ευθύνες που προκύπτουν από την κατάρρευση κτιρίου στη Γερμασόγεια ανέδειξε ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι».

Αρχικά ανέφερε ότι είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει για τον κίνδυνο κατάρρευσης. Όπως ανέφερε, «έχω μία σειρά από δημόσιες παρεμβάσεις μου και στον σταθμό σας αλλά και σε άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς», προσθέτοντας ότι «από τον Γενάρη και τον Φλεβάρη του 2025 κρούω τον κώδωνα του κινδύνου και λέω ότι εάν δεν μας δοθούν τα απαραίτητα νομικά εργαλεία, θα έχουμε τραγικές συνέπειες όπως την κατάληξη την οποία έχουμε βιώσει».

Ο κ. Τσουλόφτας επεσήμανε ότι υπήρξαν συγκεκριμένες εισηγήσεις προς την Πολιτεία. «Δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε μία μεταρρύθμιση και απλά να μεταφέρουμε αρμοδιότητες από ένα οργανισμό σε άλλο οργανισμό χωρίς να δίνουμε και στον νέο οργανισμό τα απαραίτητα εργαλεία», σημείωσε.

Διευκρίνισε ότι η αρμοδιότητα για τέτοιες υποθέσεις μεταφέρθηκε στον ΕΟΑ την 1η Απριλίου 2025, υπογραμμίζοντας πως ο οργανισμός παρέλαβε «εκατοντάδες φακέλους σε κασόνια», με τη συγκεκριμένη υπόθεση να χρονολογείται περίπου δέκα χρόνια πίσω, αφού «από το 2017 είχε εντοπιστεί».

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ ανέλυσε τα εργαλεία, τις δυνατότητες που όπως είπε, ζητήθηκαν αλλά δεν παραχωρήθηκαν. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο οργανισμός ζήτησε «να έχουμε τη δυνατότητα με ταχείες διαδικασίες να κενώνουμε την πολυκατοικία και να τη σφραγίζουμε», καθώς και «να έχουμε τη δυνατότητα να αποκόβουμε την παροχή ηλεκτρισμού και νερού». Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για οικονομικά εργαλεία, σημειώνοντας ότι «να μας δοθεί η δυνατότητα να βάλουμε το ακίνητο υποθήκη για να παίρνουμε λεφτά, να επιδιορθώνουμε, να άρουμε την επικινδυνότητα», επισημαίνοντας ότι «είναι τεράστιο κόστος αυτό με τις εκατοντάδες πολυκατοικίες που έχουμε στη Λεμεσό».

Επιπλέον, ανέφερε ότι θα πρέπει «να απαγορεύεται ρητά και η χρήση και η ενοικίαση οποιασδήποτε οικοδομής έχει κηρυχθεί ως επικίνδυνη» και να υπάρχει η δυνατότητα «να προβαίνουμε είτε σε μερική είτε σε ολική κατεδάφιση της οικοδομής».

Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη πολυκατοικία, ο κ. Τσουλόφτας ξεκαθάρισε ότι η κύρια ευθύνη βαραίνει τους ιδιοκτήτες. «Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Την κύρια ευθύνη την έχουν οι ιδιοκτήτες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι είχαν ενημερωθεί με αυστηρή επιστολή για την επικινδυνότητα του κτιρίου. Όπως είπε, στην επιστολή καταγράφονταν «σοβαρά προβλήματα», όπως «αποκάλυψη οπλισμού σε φέροντα στοιχεία», «ρηγματώσεις σε φέροντα στοιχεία» και «βλάβες σε συνδέσεις και κόμβους».

Τόνισε επίσης ότι «η οικοδομή είχε κηρυχθεί ως επικίνδυνη καθότι αποτελεί κίνδυνο τόσο για τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους όσο και για τους διερχόμενους» και ότι οι ιδιοκτήτες όφειλαν «άμεσα να κενώσουν την οικοδομή και να προβούν σε εργασίες επιδιόρθωσης» εντός τριών μηνών. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως ανέφερε, είχε επισημανθεί ότι το θέμα θα οδηγείτο στη Δικαιοσύνη.

Αναφορικά με τις εξελίξεις μετά την τραγωδία, σημείωσε ότι η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας. «Αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες, η αρμοδιότητα για την απόφαση αυτή ανήκει στην αστυνομία και θα ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο κ. Τσουλόφτας υπογράμμισε την ανάγκη άμεσων αλλαγών ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. «Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τραγικό γίνεται ένας έντονος δημόσιος διάλογος για μερικές μέρες και μετά ξεχνιούνται όλα», είπε, προσθέτοντας ότι απαιτείται «άμεση λήψη μέτρων και τροποποίηση της νομοθεσίας».

Όπως εξήγησε, οι αλλαγές πρέπει να κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις, αφενός στη διαχείριση των επικίνδυνων οικοδομών και αφετέρου στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις κοινόκτητες οικοδομές και τις διαχειριστικές επιτροπές. «Δεν θα πρέπει να μας ανατεθεί ακόμη μία αρμοδιότητα χωρίς προηγουμένως να τροποποιηθεί η νομοθεσία ώστε να έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία», κατέληξε.

