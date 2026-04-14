Ξεπερνούν τις 500 οι επικίνδυνες οικοδομές που βρίσκονται στην πόλη και επαρχία Λάρνακας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας.

Ερωτηθείς που βρίσκονται οι 500 και πλέον επικίνδυνες οικοδομές, ο κ. Χατζηχαραλάμπους απάντησε πως «υπάρχουν στην περιοχή του Αη Γιάννη, στην τουρκοκυπριακή συνοικία και σε άλλες γειτονιές στη Λάρνακα, στα Λεύκαρα καθώς και σε άλλες κοινότητες. Αρκετές από αυτές τις οικοδομές είναι διατηρητέες και δεν βρίσκονται κάτω από την αρμοδιότητα του ΕΟΑ αλλά του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα του Τμήματος Πολεοδομίας», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «με βάση τη νομοθεσία οι ΕΟΑ ανέλαβαν τη διαχείριση των επικίνδυνων υποδομών από την 1η Απριλίου 2025, χωρίς να υπάρχουν η απαραίτητη δομή και οι απαραίτητοι πόροι μέχρι και σήμερα για να διαχειριστούμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ουσιαστικά χρησιμοποιήσαμε υφιστάμενους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για να αναλάβουμε τα συγκεκριμένα καθήκοντα», είπε.

Αρχίσαμε, συνέχισε, «κάποιες πρώτες επαφές με τους Δήμους της επαρχίας Λάρνακας και την Επαρχιακή Διοίκηση, που στο παρελθόν είχαν την ευθύνη για την διαχείριση αυτών των επικίνδυνων οικοδομών. Εγινε μια πρώτη καταγραφή των υποδομών και προχωρούμε στη διαμόρφωση ενός πλαισίου και μιας διαδικασίας για να μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Χατζηχαραλάμπους είπε πως «οι επικίνδυνες αυτές οικοδομές στην πόλη και επαρχία Λάρνακας είναι πέραν των 500. Η προσπάθεια μας είναι να ιεραρχήσουμε αυτές τις οικοδομές, να δούμε ποιες κρίνουμε ότι είναι πολύ επικίνδυνες και πρέπει άμεσα να κατεδαφιστούν, ενώ θα δώσουμε και προειδοποιήσεις στους ιδιοκτήτες τους για να λάβουν τα δικά τους μέτρα», σημείωσε.

Επεσήμανε, ακόμα, ότι «το θεσμικό πλαίσιο δεν είναι ευέλικτο και η διαχείριση όλων αυτών των οικοδομών είναι χρονοβόρα. Ολες αυτές οι οικοδομές ήταν εδώ και χρόνια επικίνδυνες, δηλαδή δεν είναι κάτι που έγινε τους τελευταίους μήνες, αλλά είναι οικοδομές στις οποίες για χρόνια δεν έγινε καμία διαχείριση από τις προηγούμενες αρχές, με αποτέλεσμα πλέον να συσσωρευτεί ένας μεγάλος αριθμός», ανέφερε.

Εμείς, συνέχισε, «θα πρέπει τώρα να δούμε πως θα επιλύσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο έχει ένα σοβαρό οικονομικό κόστος το οποίο, ως Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να εξετάσουμε από που θα το αντλήσουμε».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας είπε πως «καταβάλλεται μια προσπάθεια να γίνεται ό,τι γίνεται και με τα άδεια οικόπεδα που αν δεν καθαριστούν από τους ιδιοκτήτες τους προβαίνει σε καθαρισμό τους ο Δήμος και τους αποστέλλεται ο λογαριασμός στους ιδιοκτήτες τους. Τώρα καταβάλλεται μια προσπάθεια τροποποίησης της νομοθεσίας, κάτι που ζητήσαμε και εμείς, ούτως ώστε να γίνει πιο γρήγορη η διεκπεραίωση των περιπτώσεων όλων αυτών των επικίνδυνων οικοδομών, για να έχουμε επιτέλους το επιθυμητό αποτέλεσμα», ανέφερε.

Είπε, ακόμα, ότι «θέλουμε πραγματικά να επιλυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημ, κάτι που με βάση το σημερινό θεσμικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ χρονοβόρο, ενώ ταυτόχρονα σε αρκετές περιπτώσεις δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες που έπρεπε να γίνουν».

Σε άλλη ερώτηση ο Πρόεδρος του ΕΟΑ απάντησε πως «υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να κηρυχθεί ένα σπίτι διατηρητέο και ο ιδιοκτήτης του θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε εκείνες τις ενέργειες ώστε να μην καταστεί επικίνδυνο. Ωστόσο, υπάρχουν κατοικίες που κηρύχθηκαν μεν διατηρητέες αλλά αφέθηκαν στο χρόνο σε σημείο που σήμερα να κρίνονται επικίνδυνες», ανέφερε.

Για όλα αυτά τα διατηρητέα σπίτια που είναι επικίνδυνα, σημείωσε, «πρέπει να γίνουν όλες οι ενέργειες για να μην έχουμε τα τραγικά φαινόμενα όπως αυτό που έγινε πρόσφατα στη Λεμεσό. Δυστυχώς αυτό που έγινε στη Λεμεσό αποτελεί ακόμα ένα παράδειγμα όπου ουσιαστικά τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα αντί να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να τα προλάβουμε», επεσήμανε.

Ανέφερε, επίσης, πως «επανειλημμένα έγιναν παραστάσεις προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ιδιαίτερα στις συσκέψεις που γίνονται, θέσαμε το συγκεκριμένο θέμα επί τάπητος, δηλαδή πώς μπορούν οι ΕΟΑ να αναλάβουν αυτό το κόμματι και τι πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να το αναλάβουμε. Δυστυχώς όμως, και παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες που έγιναν από μέρους μας, δεν έγινε οποιαδήποτε ενέργεια», είπε, και εξέφρασε την ελπίδα ότι «θα μπορέσουμε να έχουμε σύντομα τα επιθυμητά αποτελέσματα για το συγκεκριμένο θέμα».



Πηγή: ΚΥΠΕ