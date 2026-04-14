Η μητέρα του Θανάση Νικολάου εξέφρασε την αντίδρασή της σχετικά με την ενέργεια της Αστυνομίας να εκδώσει και να εκτελέσει ένταλμα έρευνας τόσο στην κατοικία όσο και στο γραφείο του Νίκου Κληρίδη. Κατά τη διάρκεια της έρευνας κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, τρία κινητά τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που χρησιμοποιεί ο δικηγόρος τα τελευταία χρόνια μέχρι σήμερα.

Η ίδια ανέφερε ότι προγραμματίζεται παγκύπρια διαμαρτυρία, μέσω της οποίας θα ζητηθούν απαντήσεις για το ποιος έλαβε την πρωτοβουλία έκδοσης του διατάγματος. Παράλληλα, θα απαιτηθεί η άμεση αναστολή κάθε πρόσβασης στο σχετικό υλικό, καθώς και η λήψη επειγόντων μέτρων για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Κληρίδης συγκαταλέγεται στους δικηγόρους της οικογένειας του Θανάση.







Στην συγκεκριμένη ανάρτηση έγραψε: «SOS!!! Ως γνωστό, το Μεγάλο Σάββατο χαράματα, παραμονή του Πάσχα η Αστυνομία εισέβαλε στο γραφείο ΚΑΙ στην οικία τού δικηγόρου μου, κυρίου Νίκου Κληρίδη, και κατάσχεσε μεταξύ άλλων προσωπικών απορρήτων, τον υπολογιστή του, ΚΑΙ το κινητό του με όλη την εμπιστευτική επικοινωνία μου που αφορά την κουκουλωμένη δολοφονία του αείμνηστου †Θανάση μου!»

Ταυτόχρονα πρόσθεσε ότι, «η ενέργεια αυτή αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της εμπιστευτικότητας μεταξύ εμού και του δικηγόρου μου και δεν πρόκειται να την αφήσουμε να περάσει, διότι, δεν γνωρίζουμε το τί ακριβώς αποσκοπούν!

Θα κινηθούμε άμεσα με ΠΑΝΚΥΠΡΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ και απαιτούμε:

. Να μάθουμε ποιος πήρε την πρωτοβουλία για να δοθεί τέτοιο διάταγμα;

. Πάγωμα κάθε πρόσβασης στο υλικό.

. Επείγοντα μέτρα προστασίας των δικαιωμάτων μου ΧΩΡΙΣ καθυστέρηση».

«Βρήκαν τον τρόπο να συνεχίσουν την συγκάλυψη ΠΟΛΛΩΝ εγκλημάτων και δολοφονιών. Πρέπει να δράσουμε άμεσα. Δεν υπάρχει περιθώριο αναμονής. Αντί να κυνηγούν τους κλέφτες, κυνηγούν του νοικοκύρηδες Είμαστε ΟΛΟΙ θύματα αυτών των ενεργειών!!!», δήλωσε η Ανδριάνα Νικολάου.



